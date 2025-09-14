El presidente del Gobierno apoya las protestas propalestinas que están boicoteando la Vuelta a España
Es uno de los primeros mensajes que ha querido lanzar en un mitin del PSOE en Málaga. Las protestas han puesto en peligro la integridad de la carrera, han modificado puntualmente el recorrido y en Bilbao provocaron la retirada de un ciclista por una caída
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado a España como "ejemplo y orgullo ante una comunidad internacional" que ve cómo el país "da un paso al frente en la defensa de los derechos humanos" y en la condena a la "barbarie" en Gaza.
Sánchez ha hecho estas manifestaciones este domingo en un acto de partido en Málaga junto a la vicepresidenta primera del Gobierno y candidata socialista a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, en el que ha mostrado su "admiración a un pueblo como el español, que se moviliza por causas justas como la de Palestina".
Lo ha dicho en referencia a la última etapa de la Vuelta Ciclista a España, que llega este domingo a Madrid, donde están convocadas diferentes protestas por la participación de un equipo israelí en la competición mientras se suceden los ataques a la población palestina en Gaza.