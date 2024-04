El presidente dice que "ni conocía, ni era posible que conociese la inviabilidad del proyecto del vial de Jove"

El presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón ha respondido este miércoles al diputado del Grupo Mixto, Adrián Pumares (Foro) que "no conocía, no lo podía conocer y era imposible que lo conociera" que el proyecto del vial de Jove no se iba a realizar, tal y como se asegura por parte del Ministerio de Transportes.

Barbón ha manifestado que "por mucho que Pumares quiera hacer en el Parlamento "una puesta en escena", lo cierto es que la inviabilidad del proyecto no sólo la defiende él, sino que lo sabe el propio Pumares por el Ayuntamiento de Gijón. "Esa es la realidad", indicó Barbón.

Desde el Grupo Mixto, Adrián Pumares ha agradecido que Barbón le haya respondido con claridad, pero ha asegurado que "no le cree" porque además "el Ministerio dice otra cosa".

"Ya sabía que usted iba a decir que no me cree, oiga, cree mejor a una filtración interesada de no se sabe quién. Bien, perfecto, cada uno cree en lo que quiera", le ha respondido Adrián Barbón.

El presidente del Principado ha hecho un repaso cronológico de sus encuentros con el Ministro, Óscar Puente, destacando que esos encuentros se produjeron el 29 de noviembre, el 25 de enero y el 15 de febrero y ha añadido que "resulta que el informe es del 12 de marzo".

"Y sobre ese informe del 12 de marzo es cuando el Ministerio depura la información, convoca al consejero Fomento del Ayuntamiento de Gijón, a la alcaldesa, les informa de ese desistimiento por razones técnicas y firma el desistimiento. Y vale ya decir tonterías", ha manifestado Barbón.

CRÍTICAS DE PUMARES

Por su parte el diputado del Grupo Mixto ha insistido en sus críticas hacia Adrián Barbón y indicado que si bien aquí se le propuso hace dos semanas que liderase un Frente Común frente al Ministerio de Transportes, después de lo que se ha conocido en las últimas semanas "Barbón está inhabilitado para liderar ese Frente Común ante el Gobierno de España y ante el Ministro de Transportes".

Además Adrián Pumares ha pedido a Delegada del Gobierno en Asturias, Delia Losa, "respeto". "Soy consciente de que el único cometido de la delegada del Gobierno es defender al Gobierno de Pedro Sánchez, pero como mi cometido, mi obligación, es defender a los asturianos, lo que sí le voy a exigir a la delegada del Gobierno es respeto, que no nos trate como si fuésemos idiotas, que no se burle de nosotros y también que se disculpe frente a determinadas palabras que ha tenido, desde luego, desafortunadas", ha dicho Pumares.