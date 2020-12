El PP pregunta a Marlaska si se pueden "descargar" migrantes como "sacos"

El portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, ha preguntado este miércoles al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, si se pueden "descargar como si fueran sacos" a los migrantes que llegan a Canarias tras pasar la peor experiencia de su vida y luego se llevan en avión a la península.

En rueda de prensa tras la Junta de Portavoces del Senado, Maroto ha criticado la forma en que Interior ha trasladado sin previo aviso a 200 migrantes desde Canarias a Granada, y se ha preguntado si la política migratoria va a ser desde ahora "como la lotería de Navidad" y los alcaldes se van a ir topando con episodios similares.

"¿Estamos jugando al escondite con esas personas migrantes? ¿Se pueden descargar como si fueran sacos a personas que han pasado por el calvario de acabar en una patera?", ha planteado también el portavoz mediante preguntas que, según ha afirmado, querría formular directamente al ministro Grande-Marlaska.

No podrá hacerlo porque no habrá sesión de control al Gobierno en los dos plenos que el Senado celebra de aquí a fin de año, pero aún así no ha renunciado a lamentar unas prácticas que, ha insistido, parecen obedecer a una nueva estrategia del Ejecutivo en materia de política migratoria.