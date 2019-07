La pregunta de Expósito a Iglesias que retrata perfectamente al líder de Unidas Podemos

El presidente en funciones, Pedro Sánchez, vetó la semana pasada la entrada de Pablo Iglesias en el Gobierno puesto que "no se daban las condiciones" para que el líder de Unidas Podemos fuera miembro del Ejecutivo. Sánchez aludía a las importantes "divergencias" entre ambos, sobre todo en las cuestiones de Estado, y concretamente Cataluña. Razón por la cual, ha dicho, no se puede "permitir el lujo de tener a un vicepresidente" que, "por lealtad", lo único que haga ante una crisis en este asunto sea "mirar para otro lado o silenciar".

24 horas después del veto, Iglesias se apartaba para no bloquear el posible acuerdo. "No debo ser la excusa del PSOE para que no haya un gobierno de coalición de izquierdas. Estar o no en el Consejo de Ministros no será un problema siempre y cuando no haya más vetos y la presencia de Unidas Podemos en el Gobierno sea proporcional a los votos", escribió Iglesias en su cuenta de Twitter. Además, difundió en un vídeo en el que detallaba su disposición a echarse a un lado pero subrayando que los nombres de su partido en el Ejecutivo de coalición los elegirá, "lógicamente", su formación.

Sánchez no se fiaba de Iglesias y temía que su ingreso en el Gobierno pudiera romper la imagen de respeto y credibilidad en la Unión Europea. Algo no descabellado si tenemos en cuenta algunas de las perlas que Iglesias ha ido soltando en sus últimos años de carrera política. En el programa "El cascabel" de TRECE, Expósito le preguntó hace unos años si prefería tener a Chávez y Maduro antes que a Zapatero o Rajoy. "¿Pero no sabes quién soy? Claro que sí", le decía un extrañado Iglesias ante esta pregunta.

Normal que ni Pedro Sánchez quiera darle un ministerio a esto. Si es una amenaza total para la democracia. pic.twitter.com/BsHMBNQE3d — José Luis Tivi (@eltivipata) July 18, 2019

En 2018, Iglesias cambió de opinión- "He podido decir cosas y opiniones políticas que ahora no comparto. Creo que rectificar en política está bien", dijo. Aún más, reconoció que la actual situación política y económica en Venezuela con Nicolás Maduro es "nefasta".