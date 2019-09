El PRC no cree que el rey vaya a mediar, "se tiene que limitar a escuchar"

(Actualiza la NA1071 con más declaraciones del diputado del PRC)

El diputado del Partido Regionalista de Cantabria (PRC), José María Mazón, ha considerado este lunes que no cree que Felipe VI vaya a mediar con los partidos políticos de cara a una hipotética investidura y ha considerado que su papel se tiene que "limitar a escuchar".

Mazón ha hecho esta afirmación en la rueda de prensa que ha ofrecido en el Congreso tras abrir la ronda de consultas con el rey en el Palacio de la Zarzuela para ver si es posible que haya candidato para una investidura.

Sobre la propuesta del líder de Podemos, Pablo Iglesias, de que el monarca medie para que haya una coalición entre PSOE y la formación morada, Mazón ha asegurado que don Felipe no contempla esta opción.

"El rey no va a tomar una decisión que tenga un matiz político. No va a mediar políticamente entre partidos, no es la posición del rey. Su carácter institucional le impide influir en la política. Se tiene que limitar a escuchar y si está claro, proponer un candidato", ha afirmado.

En su conversación con Felipe VI, Mazón ha comentado que existen diversas soluciones para evitar elecciones, como un pacto entre PSOE y Ciudadanos, que permitiera que hubiera un gobierno "estable, con mayoría absoluta y con una base previa de los acuerdos" que sus respectivos líderes, Pedro Sánchez y Albert Rivera, firmaron en 2016 para la investidura fallida del primero.

"Lo he dicho yo, pero él también lo asumía. Es un tema bastante obvio que está en la mente de todos y es una posibilidad", ha afirmado el diputado cántabro sobre un eventual pacto entre los socialistas con la formación naranja.

No obstante, Mazón ha precisado de inmediato que el rey "no ha asumido nada" y que había sido una posibilidad que había apuntado él.

"Yo le cité esa posibilidad. En ningún caso, se ha mostrado partidario de ninguna de ellas. Está manteniendo una discreción importante. No se muestra a favor o en contra de ninguna opción", ha aclarado el diputado del partido del presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla.

A su juicio, el jefe del Estado "es muy discreto, escucha y toma nota", sin inclinarse por ninguna opción, a pesar de que en agosto reconoció que "lo mejor" sería encontrar una solución que evitara nuevas elecciones.

Mazón ha opinado que al PRC, unas segundas elecciones, le vendría bien porque podría conseguir un segundo escaño, pero ha dicho preferir que haya gobierno.

"A nosotros, otras elecciones no nos viene mal. Todo apunta a que vamos a conseguir el segundo diputado, pero no lo queremos. Preferimos tener gobierno a tener otro diputado", ha asegurado.

Preguntado si Felipe VI le ha expresado algún lamento por el hecho de que no vaya a haber gobierno, el diputado cántabro ha respondido: "Lamentos no me ha expresado. Hemos hablado la conveniencia de que haya gobierno. Nos gustaría que hubiera gobierno, pero no me ha hecho lloro".

Mazón ha señalado que una repetición de elecciones llevaría a un escenario complicado porque "no habría gobierno antes del mes de febrero, y esto supone un retraso de siete meses en la legislatura con repercusiones económicas importantes".

Ha subrayado que si el PSOE cumple con Cantabria "y no varía ningún tipo de compromiso y mantiene la unidad de España y su agenda social, Sánchez volverá a tener el apoyo del PRC a una posible investidura".

El diputado de PRC ha comentado que, hasta el momento, el gobierno de Cantabria está "satisfecho" con el cumplimiento por parte de los socialistas de las principales reivindicaciones de los regionalistas y que están referidas, en su mayoría, a las infraestructuras y al pago de la deuda del hospital de Valdecilla, en Santander.

Según Mazón, unos nuevos comicios demoraría, al menos hasta febrero, la formación del nuevo gobierno, lo que supondría "un retraso de siete meses" y afectaría negativamente a la economía y a las inversiones.