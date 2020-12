PP+Cs llevan al TC que en el Parlamento Vasco no se acate la Constitución

PP+Cs han presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por la falta de acatamiento a la Constitución por parte de los cargos electos al Parlamento Vasco cuando tomaron posesión de sus escaños.

Los parlamentarios Carmelo Barrio (PP) y Luis Gordillo (Ciudadanos) han comparecido este miércoles en Vitoria para anunciar la interposición de un recurso contra la decisión de la Mesa de la Diputación Permanente (cuando el Parlamento de la XII legislatura aún no se había constituido) de rechazar su petición de que los electos acaten o prometan la Carta Magna.

PP+Cs se dirigió después a la Mesa de la Cámara y replanteó su petición, que fue de nuevo desestimada en virtud a los "precedentes de las legislaturas anteriores" y al Reglamento de la Cámara, que señala que para tomar posesión únicamente es necesario presentar la credencial de la junta electoral y las declaraciones de actividades y bienes y asistir a la sesión constitutiva.

Ante esta situación el grupo parlamentario ha presentado un recurso de amparo en el Constitucional por una supuesta vulneración del derecho a acceder en condiciones de igualdad a cargos públicos "con los requisitos que señalen las leyes" y por "violación del deber de motivación de resoluciones parlamentarias de inadmisión".

Pide además que se declaren nulos los acuerdos de la Mesa contrarios a la petición de PP+Cs y que se inste al órgano de gobierno de la Cámara que "disponga los mecanismos" para que los parlamentarios cumplan con el artículo 108.8 de la Ley Electoral, que establece que en el momento de tomar posesión se debe "jurar o prometer acatamiento a la Constitución".

"El Parlamento Vasco es la única cámara legislativa de España y me atrevo a decir que casi del mundo que no realiza el acto formal de promesa o juramento", ha afirmado Gordillo, al tiempo que ha asegurado que "no es un recurso dirigido contra nadie", sino que busca que "se cumpla la legalidad" y que el Parlamento Vasco "recupere la normalidad institucional".