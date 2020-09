El PPC rechaza la estrategia del "apaciguamiento" contra el independentismo

El líder del PPC, Alejandro Fernández, ha rechazado la estrategia del "apaciguamiento" que en su opinión practican los socialistas con los independentistas porque cree que les "envalentona" para volver a "incumplir la ley".

Durante su intervención en el pleno específico sobre la inhabilitación de Quim Torra, en la que el expresident ha intervenido en calidad de invitado, el dirigente popular ha afirmado que "el apaciguamiento consiste en ceder y en agachar la cabeza ante quien incumple la ley", confiando en que así "el otro bajará un poco la tensión".

"Es exactamente lo contrario: el apaciguamiento siempre envalentona al que incumple la ley", ha subrayado.

Fernández ha criticado que el Gobierno de Pedro Sánchez y el PSC que lidera Miquel Iceta hayan apostado por esta estrategia en los últimos años con la esperanza de que el apaciguamiento convertiría Cataluña "en un balneario de paz y amor".

De hecho, ha sostenido que los diputados socialistas se han ausentado del pleno de este miércoles porque Iceta, a su juicio, se siente "incómodo" al constatar que la "distensión" no ha ayudado a pacificar la situación de la política catalana.

Fernández ha reprochado a los socialistas que "insistan" en el apaciguamiento con medidas como eventuales indultos o la reforma del delito de sedición en el Código Penal, que para el PPC es una vía para dejar impunes futuros delitos.

"El apaciguamiento no funciona y no funcionará nunca. No sé cuántas veces se tiene que aprender esa lección de la historia", ha resuelto.

Fernández ha defendido que lo que hay que hacer es trabajar en favor de la "concordia", que se fundamenta en buscar "el acuerdo entre los distintos" desde el respeto a la ley.

Una postura, ha precisado, que también se aleja del "guerracivilismo" que en su opinión promueven quienes persisten en la confrontación.

Fernández también se ha referido a la situación de Torra, a quien ha achacado una "actitud preadolescente" por no haber descolgado a tiempo la pancarta a favor de los presos del procés en período electoral, decisión que le llevó a la inhabilitación por desobediencia.

"Mi hija de 4 años tiene más madurez que muchos de ustedes", ha espetado el presidente de los populares catalanes dirigiéndose a la bancada independentista. EFE