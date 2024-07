Por Andalucía anuncia iniciativas para que la Junta "aclare" el dinero defraudado con los ERE y qué hace por recuperarlo

El grupo parlamentario Por Andalucía ha anunciado este miércoles que va a registrar "una batería de iniciativas" para que el Gobierno de la Junta "aclare de cuánto dinero estamos hablando" en relación al fraude de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, y "qué ha hecho para recuperarlo durante este tiempo, y por qué condiciona al pronunciamiento del Tribunal Constitucional" en relación a los recursos de amparo presentados por condenados en este caso "la posibilidad de recuperar el dinero o no".

Así lo ha expuesto la portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto (IU), en una rueda de prensa en el Parlamento, y al hilo de los pronunciamientos del Pleno del TC conocidos este pasado martes en relación a los recursos de amparo presentados por los expresidentes socialistas andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán frente a sus condenas en el caso de los ERE.

En concreto, el Tribunal Constitucional ha exonerado toda la malversación por la que fue condenado José Antonio Griñán y parte de la prevaricación por la que se condenó a su predecesor Manuel Chaves en el "procedimiento específico" de financiación de los ERE fraudulentos con cargo a los fondos autonómicos.

La mayoría del Pleno ha estimado parcialmente sus recursos y ha acordado anular sus condenas al considerar que se vulneraron sus derechos a la presunción de inocencia y se aplicó de forma incorrecta el delito de prevaricación. Así, ha ordenado a la Audiencia de Sevilla que dicte dos nuevas sentencias que se ajusten a Derecho.

La portavoz de Por Andalucía ha reiterado que, tanto desde dicho grupo parlamentario como desde una de las formaciones que lo integran, Izquierda Unida (IU), "hemos siempre mantenido" que el "que haya responsabilidad penal no lleva aparejado miméticamente que haya responsabilidad política, de la misma manera que a la inversa tampoco es compatible o incompatible, dependiendo del caso".

En esa línea, ha sostenido que "aquí hubo un fraude, una red clientelar financiada con dinero público, y ese fraude no ha sido impugnado por ningún gobierno" ni por "ninguno de los pronunciamientos judiciales que se han producido, lo que no quiere decir que esto haya llevado aparejado un reproche penal y, por tanto, la responsabilidad política está ahí y la responsabilidad penal, que ya no está o que no es imputable a los delitos que el Partido Popular sí que afirmaba que había y que se habían afirmado en pronunciamientos judiciales, no exime de la responsabilidad política y de la evidencia de que en Andalucía hubo un fraude, hubo menoscabos de fondos públicos y hubo recursos de todos los andaluces que se pusieron donde no era", ha continuado argumentando.

"Esa responsabilidad está ahí, no ha sido impugnada por el Tribunal Constitucional, está a la luz de todos", ha sentenciado Inma Nieto, que ha defendido que, "para avanzar sobre todo en defensa del interés general del pueblo andaluz", hay que aclarar cuánto dinero se defraudó en este caso y qué se está haciendo desde la Junta para recuperarlo.

Al respecto, ha comentando que a Por Andalucía le "preocupa especialmente que ese dinero vuelva a las arcas autonómicas", y que el PP, "a la luz de sus propias declaraciones, no haya hecho todo lo debido para que el procedimiento administrativo que corresponde consiga la reversión de ese dinero a las arcas públicas".

"Por tanto, queremos saber de cuánto dinero estamos hablando, y qué ha hecho el PP para dejar de enmarañar esta situación, que nada tiene que ver un procedimiento de reintegro de cantidades que se han abonado indebidamente con un procedimiento en el Constitucional sobre amparo o no a los derechos fundamentales que invocaban las personas que estaban incursas en el procedimiento", ha continuado defendiendo la portavoz de Por Andalucía.

Inma Nieto ha concluido comentando que con esa "batería de iniciativas" que va a registrar su grupo esperan que el Gobierno andaluz de Juanma Moreno (PP-A) "de una buena vez ponga negro sobre blanco a qué se refiere con todo este barullo del dinero que salió indebidamente de las arcas de la Junta de Andalucía".

A preguntas de los periodistas, la portavoz de Por Andalucía ha precisado que "lo que queremos son los datos oficiales de la situación en la que se encuentra el reintegro del dinero que se usó indebidamente en el proceso de los ERE y qué medidas ha adoptado o no la Junta de Andalucía para recuperarlo, qué procedimiento administrativo ha echado a andar en estos seis años y el fruto preciso de esas gestiones, y cuánto dinero queda por recuperar", desde la premisa de que "todo ello es ajeno al asunto del Tribunal Constitucional", y de que "la Junta debería conocer al céntimo el dinero que tiene que recuperar para las arcas públicas", ha finalizado.