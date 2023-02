Policías infiltrados, seleccionados por su perfil: Los requisitos para acceder a un trabajo no regulado

La denuncia de cinco activistas contra un policía infiltrado en un centro 'okupado' de Barcelona y en las asambleas del movimiento anticapitalista, sigue colando. Tras revelarse su identidad, estas mujeres han presentado una querella por “abusos sexuales” porque aseguran que nunca hubieran tenido esas relaciones si hubieran sabido que era policía. Entretanto partidos independentistas y Gobierno de Cataluña piden la comparecencia del ministro Grande-Marlaska para esclarecer los hechos.

Esta presión al gobierno de socios como Ezquerra o Bildu para que de explicaciones, inquieta a estos agentes, según ha podido constatar la Cadena COPE.

El policía cuya cara se encuentra ahora expuesta y señalada en las redes, intenta encajar el golpe, informa Juan Baño, jefe de Interior de COPE. Son destinos en los que ni la familia, ni el entorno sabe de tu trabajo, según afirman a esta cadena. Así ocurría en este caso, a excepción de su novia.

Un reguero de mujeres en el ambiente radical en el que se infiltró, aseguran ahora ser víctimas, porque intimaron con él sin saber quién era. Es por esta razón que le han denunciado, si bien una de las reglas de oro en este tipo de trabajos es mimetizarte. Y en un ambiente promiscuo sabes lo que toca, afirman fuentes a COPE.

Se trata de agentes seleccionados por su perfil nada más empezar.Entrevista, psicotécnico y un curso de unos dos meses y a trabajar sobre el terreno.

Por el momento, los radicales buscan obsesivamente ahora más infiltrados. La policía investiga cómo consiguieron hacerse con la foto de uniforme del agente, la tenían muy pocos, también algún compañero.

Esperan que el ministro y el gobierno defiendan ese trabajo no regulado alegal no ilegal, legítimo y necesario, afirma un experto en la materia.

En declaraciones a 'El Cascabel' de TRECE, Serafín Giraldo, inspector de Policía y portavoz de 'H50', ha cuestionado la veracidad de estas informaciones: “Esto tiene más de cachondeo que de otra cosa”.

El inspector de Policía ha justificado por qué podría no ser cierta esta historia. En primer lugar, Serafín destaca que cualquier “agente encubierto necesita autorización judicial y control judicial, por lo que si existiera de verdad, esta persona estaría controlada judicialmente”.

En segundo lugar, se ha filtrado una fotografía con los ojos pixelados del supuesto agente infiltrado, pero Serafín advierte que “la fotografía que han sacado para contrastar, la han sacado de la Academia de Ávila, es un alumno de la Academia de Ávila”. Además, “es un periodista el que ha hecho el contraste y eso no me obedece a ningún criterio profesional".

Por último, Giraldo explica que “en caso de que fuese un agente encubierto, no sería él porque esta persona es muy activa en redes sociales. Yo no puedo ser agente encubierto porque mi cara es muy conocida, por ejemplo”.

¿Es delito lo que ha hecho el agente?

En caso de que la historia fuera verdad, ¿es delito lo que ha hecho el agente? “Son personas adultas que han mantenido relaciones sexuales. Lo que no me parece ético es difundir esas relaciones sexuales de ocho o diez personas con una. Yo me pregunto si en lugar de ser un hombre hubiera sido una mujer infiltrada, sería machismo”, puntualiza Serafín Giraldo.