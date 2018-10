Un policía herido en el 1-O: "Ni este Gobierno ni el anterior nos han respaldado"

Los actos de algunos radicales durante las manifestaciones independentistas han obligado a los Mossos a refugiarse. Una situación similar a la vivida por los policías nacionales que se desplazaron el año pasado hasta Barcelona en previsión al referéndum ilegal. Es el caso de José (nombre ficticio) un agente de la Policía Nacional que un año despues de los hechos sigue de baja por culpa de un golpe sufrido en el tobillo. Su identidad ha de ser preservada en previsión a posibles represalias. "Me siento orgulloso del trabajo que hago".

Jose ha dicho en el programa Al Día, de TRECE, que tiene que !acatar las órdenes que me mandan. He ido a hacer eso porque el poder judicial me lo ha dictado", y que se siente "orgulloso" del trabajo que hace.

Este policía ha recordado que intervino en cuatro colegios electorales y que "el último colegio un grupo de gente nos estaba esperando y fue un momento muy complicado".

Un año después de los hechos, Jose ha sido claro: "No me siento respaldado por la administración, ni el Gobierno que está hoy y el Gobierno que estaba antes", y reconoce que los agentes de seguridad están " un poco olvidados".

En cuanto a la situación que se vive en el día, este agente explica que a muchas cenas que iba con padres de los compañeros de su hijo ha tenido que dejar de ir si no compartes ideología, y que incluso "te tienes que cambiar de gimnasio".

Sobre su lesión, explica que en diciembre de 2017 se dio de alta de forma voluntaria y recayó, por lo que ahora su recuperación es "un poco" complicada. "Estoy jorabado anímacamente".