Podemos vuelve a tumbar la investidura de la candidata del PSOE en La Rioja

La diputada de Podemos Raquel Romero ha mantenido su bloqueo y ha truncado, con su voto en contra, la investidura en segunda votación de la candidata socialista a la Presidencia del Gobierno riojano, Concha Andreu, que no ha logrado la mayoría simple del Parlamento regional.

Andreu ha contado con 16 votos a favor -15 del PSOE y uno de la diputada de Unidas Podemos por IU, Henar Moreno- y 17 en contra -12 del PP, 4 de Ciudadanos y el de Romero-.

Romero, el pasado día 16, también bloqueó que Andreu fuese investida en una primera votación, en la que necesitaba la mayoría absoluta; y las reuniones mantenidas durante las últimas horas entre PSOE y UP no han fructificado, dado que los socialistas no aceptan la petición de la coalición de formar parte del Consejo de Gobierno.

Ahora se abre un plazo de dos meses para que la candidata busque la confianza del Parlamento riojano para una nueva votación y, si no lo consigue, la Cámara se disolverá automáticamente y se convocarán nuevas elecciones autonómicas.

La candidata del PSOE de Rioja intentará "hasta el límite" ser investida

Concha Andreu ha asegurado que, al no ser investida por el bloqueo de la diputada de UP por Podemos, Raquel Romero, seguirá intentándolo "hasta el límite de nuestras posibilidades" al no contemplar una repetición de las elecciones.

Así lo ha dicho durante su intervención en el pleno del Parlamento regional, en el que no ha logrado, en una segunda votación, la mayoría simple al contar con 16 votos afirmativos -15 del PSOE y el de la diputada de UP por IU, Henar Moreno- y 17 en contra -12 del PP, 4 de Ciudadanos y el de Romero-.

Ha pedido a Romero que le diera su voto afirmativo y que pusieran "de nuevo el reloj a cero, evacuemos a la derecha del poder y comencemos a gobernar", en referencia a que el PP ha gobernado en La Rioja durante los últimos 24 años.

Ha recordado que, durante los dos últimos días, ha mantenido negociaciones con Podemos para alcanzar un acuerdo definitivo que permitiese la gobernabilidad de La Rioja, pero "no ha sido posible".

"He de decir que las negociaciones han sido fructíferas y que estoy convencida que en las próximas semanas llegarán a buen puerto", ha subrayado.

Se ha referido a "la voluntad inequívoca de todas las partes implicadas en la negociación de llegar a un acuerdo para impulsar el cambio que La Rioja necesita".

Para ella, "es, simplemente, cuestión de tiempo, de buscar un equilibrio entre las legítimas aspiraciones de todas las fuerzas políticas implicadas".

El PSOE desvincula la situación de La Rioja de la investidura de Sánchez

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha considerado que el voto en contra de Podemos a la candidata socialista a la Presidencia de La Rioja es un "espectáculo que ofrece lo peor de la política", y lo ha desvinculado de las negociaciones a la investidura de Pedro Sánchez.

En rueda de prensa tras la reunión de la Ejecutiva socialista, Ábalos ha criticado el voto en contra de la única diputada de Podemos en el Parlamento regional, Raquel Romero, ya que "su propio proyecto fracasó", si bien ha insistido en que esto no responde "intencionadamente" a una estrategia a nivel nacional.

"Es muy difícil investirse de la legitimad necesaria para tantas ambiciones", ha señalado el secretario de Organización socialista acerca de Romero, a la que ha acusado de tener una "asunción de superioridad que no se la acredita nadie".

Según Ábalos, situaciones como esta representan "esa parte hiriente de la política" que provocó las protestas del 15M, cuando "la sociedad planteó un cambio en las actitudes políticas".