Podemos asegura que el PSOE utiliza La Rioja como forma de presión a Iglesias

Unidas Podemos (UP) en la comunidad riojana ha asegurado que "el PSOE está utilizando La Rioja como forma de presión a Pablo Iglesias", en alusión a la ruptura de negociaciones de cara a la investidura de la candidata socialista a la Presidencia del Gobierno regional, Concha Andreu.

UP en La Rioja, en una nota, ha lamentado este jueves que el PSOE regional no quiera negociar el acuerdo para un ejecutivo de coalición y mantenga su veto a ceder la entrada en el Consejo de Gobierno a la coalición morada.

Por ello, la diputada de UP por Podemos, Raquel Romero, no apoyará a Andreu en la segunda votación que se celebrará en el Parlamento de La Rioja a las 13:00 horas.

UP tiene "la sensación de que, posiblemente, seguramente, la posición del PSOE en La Rioja nada tiene que ver con los intereses de La Rioja y sí mucho con la investidura de Pedro Sánchez y los intereses del partido dictados desde Madrid".

"Ojalá, cuando pase la investidura de Sánchez, el PSOE recupere la cordura y se siente a negociar en serio un gobierno de coalición para La Rioja", ha resaltado, ya que cree que "el PSOE está utilizando La Rioja como forma de presión a Pablo Iglesias y eso es intolerable".

UP continúa con "la mano tendida, sin líneas rojas" y dispuesta a trabajar todo el verano para que La Rioja tenga un gobierno de progreso y ha lamentado que este jueves no haya sido posible alcanzar un acuerdo con el PSOE al mantener su "veto" a la coalición.

Ha insistido en que los riojanos no se merecen "el espectáculo bochornoso al que les está sometiendo el PSOE de La Rioja" y no entiende que, "tras casi 25 años de gobierno y políticas del PP", el PSOE "se enroque en un claro y visible odio visceral e irracional" hacia UP, en vez de pensar en el futuro de La Rioja.