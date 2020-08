Podemos tensiona el gobierno de coalición tras la reunión de PSOE y Cs: “Sánchez no cuida a sus socios”

La reunión de PSOE y Ciudadanos, celebrada esta mañana en el Congreso con la ausencia de Podemos como exigencia directa de los de Arrimadas, amenaza con provocar un nuevo cisma en el gobierno de coalición.

Tras la celebración de la misma, ha sido la ministra de Igualdad, Irene Montero, quien ha liderado las críticas al encuentro producido sin su presencia, un hecho que los 'morados' ven como una amenaza a su acuerdo con los socialistas. Montero ha destacado este lunes que no es "el Gobierno" el que "mira hacia la derecha" para buscar acuerdos con Ciudadanos sino sólo "una parte de él", la socialista, y ha hecho un llamamiento a "cuidar" al bloque parlamentario que hizo posible la investidura de Pedro Sánchez hace ocho meses.

Montero ha escrito un mensaje en Twitter en el que insinuaba que Ciudadanos sólo quería reunirse este lunes con ministros socialistas, vetando a los morados, y al día siguiente, tras esa cita que ha presidido la vicepresidenta Carmen Calvo, la dirigente de Podemos ha recurrido de nuevo a la misma red social para marcar distancias con los naranjas y también con sus socios de Gobierno.

Tanto el líder de Podemos, Pablo Iglesias, como la cabeza de Izquierda Unida y ministro de consumo, Alberto Garzón, así como la propia cuenta oficial de Unidas Podemos, han retuiteado los mensajes lanzados a las redes por Irene Montero.

Cs gobierna gracias a VOX, por eso no es creible que vayan a apoyar las políticas centrales del gobierno de coalición. Quien mira hacia la derecha no es el Gobierno, sino una parte de él. Cumplir el acuerdo de gobierno implica cuidar la mayoría parlamentaria que lo hizo posible — Irene Montero (@IreneMontero) August 3, 2020

Carmen Calvo sale en defensa del PSOE

Por su parte, Calvo ha enmarcado su reunión con Ciudadanos en la normalidad de un encuentro con una fuerza política que "de vez en cando ayuda a sacar adelante el trabajo de todo el Gobierno". Y, tras las quejas de Montero por un supuesto veto a su presencia en esa cita, que después Ciudadanos ha desmentido, la vicepresidenta ha recalcado que si un miembro del Ejecutivo acude a cualquier reunión no hace en representación de todo el Gabinete.

Edmunod Bal, portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, también ha defendido la reunión de su partido con el PSOE, diciendo que "estas son las mesas que necesita España y para las que nos pagan el sueldo, no las que mercadean privilegios", en un ataque a las intenciones de Podemos dentro del gobierno.

Nos hemos reunido con el Gobierno. En esta crisis sin precedentes, sentarse y buscar soluciones es una obligación. Allí donde está Cs, se trabaja por el interés general. Estas son las mesas que necesita España y para las que nos pagan el sueldo, no las que mercadean privilegios���� pic.twitter.com/G1vg8kckWZ — Edmundo Bal (@BalEdmundo) August 3, 2020

Sin embargo, estas palabras no han convencido a Montero, y es que la ministra de Igualdad ha querido dejar claro que "quien mira hacia la derecha no es el Gobierno, sino una parte de él" y que "cumplir el acuerdo de gobierno implica cuidar la mayoría parlamentaria que lo hizo posible". "Cs gobierna gracias a VOX, por eso no es creíble que vayan a apoyar las políticas centrales del gobierno de coalición", ha puntualizado Montero. Mensaje retuiteado nuevamente por Pablo Iglesias, Alberto Garzón y Unidas Podemos.

Echenique apoya a Montero

Además, otro miembro de Podemos que también ha querido compartir su opinión, apoyando Irene Montero, ha sido el portavoz del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Pablo Echenique. A través de un hilo en Twitter ha intentado 'aclarar' la postura de su partido.

Me veo en la obligación de alclarar:



1. En la reunión de hoy entre el PSOE y Ciudadanos sólo ha estado representado uno de los partidos del Gobierno de coalición. ? — ᴘᴀʙʟᴏ ᴇᴄʜᴇɴɪQᴜᴇ ?￰゚ヌᄌ (@pnique) August 3, 2020

Echenique destaca que “las relaciones Gobierno-partidos las establece la coalición de Gobierno, no una parte unilateralmente”, y que los acuerdos que se alcance "solo competen al PSOE”.