Podemos se desquita de Yolanda Díaz en la primera votación clave de la legislatura

Alicia López

Podemos no ha dejado escapar la primera oportunidad que se le ha presentado para cobrarse los desplantes que creen que le ha infringido Yolanda Díaz en estos meses y lo ha hecho con el decreto del subsidio de desempleo, obra de la vicepresidenta y uno de los tres decretos clave que se han debatido este miércoles.

Tal y como prometieron al abandonar Sumar para integrarse en el Grupo Mixto, los morados han ejercido su plena autonomía y han hecho valer sus cinco escaños, desquitándose así del ninguneo del que acusan a Yolanda Díaz desde que decidió montar Sumar y deshacerse de los morados.

Con su voto, ha llegado a arrebatar incluso parte del protagonismo a los de Junts, sobre los que estaban puestos todos los ojos porque su "no" se daba por hecho aunque han sellado "in extremis" un acuerdo con los socialistas a cambio de no impedir que salieran adelante.

Casualidad o no, Podemos ha votado en contra del único decreto de los tres que se tomaba en consideración que salía del Ministerio de Trabajo, del de Yolanda Díaz, y le han clavado el primer rejón.

"La venganza es un plato que se sirve frío" se ha comentado en alguna esquina del Senado, donde se ha tenido que celebrar el pleno de convalidación del Congreso por las obras en la Cámara Baja, después de meses y meses de profundas diferencias de Yolanda Díaz con los de Ione Belarra, que culminaron con la ruptura el pasado 5 de diciembre.

El cúmulo de agravios que aseguran arrastrar, particularmente el veto a Irene Montero, les ha llevado hasta este punto y aunque defienden en todo momento que ha sido un voto para no comprometer un recorte en las pensiones para los mayores de 52 años, la foto de este miércoles les sitúa como responsables de haber tumbado uno de los tres decretos de peso con los que arranca la legislatura y de retratarse con el PP y Vox.

El desquite ha irritado sobremanera a Yolanda Díaz quien ha advertido a Podemos de que "golpear a los que menos tienen" puede salir "muy caro" en política.

No sólo Díaz ha mostrado su indignación, otros dirigentes de Sumar, como Íñigo Errejón (Más País) y Aína Vidal (Comunes) han cargado contra los morados por haber unido sus votos a los de PP y Vox.

La portavoz de En Comú ha avisado a los de Ione Belarra que "hoy no hacen daño a ninguna vicepresidenta, sino a los ciudadanos", mientras que Errejón ha hecho extensible el reproche a todos los que han votado en contra porque no supone "un daño al Gobierno, esto lo van a pagar los desempleados".

A los otros dos decretos que se debatían este miércoles, los morados han votado sí: no tenían dudas con el relativo a la Justicia y en cuanto al paquete de medidas anticrisis, han acabado votando a favor pese a que habían amagado con rechazarlo.

Lo han hecho tras acordar con el PSOE la suspensión de los desahucios hipotecarios a familias vulnerables hasta 2028 y que el decreto se tramite como proyecto de ley para poder presentar enmiendas.