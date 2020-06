El PNV no ve motivo para la reprobación de Grande-Marlaska

El portavoz parlamentario del PNV, Aitor Esteban, ha señalado este martes que no ve motivo para la reprobación del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y "menos por las circunstancias que se alegan" por lo que la formación nacionalista se opondrá a la moción del PP.

En rueda de prensa antes de la Junta de Portavoces, Esteban se ha referido así a la postura que adoptará su formación en la iniciativa del PP que hoy somete a debate y votación la reprobación del ministro por las destituciones en la cúpula de la Guardia Civil.

También el portavoz de Más País, Íñigo Errejón, ha anunciado que no apoyará la propuesta de reprobación del PP pero ha considerado que Marlaska debería "reflexionar" porque "o no todas sus prácticas han sido ejemplares, o no se han sabido comunicar".

Tampoco Bildu apoyará la moción de los populares. No obstante, su portavoz Mertxe Aizpurua ha considerado que Marlaska se merece una "reprobación contundente" pero no por los motivos que plantea el PP.