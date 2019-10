El PNV dice a Sánchez que hablar con Torra "rebajaría la tensión"

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha instado este martes al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, a hablar con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, porque conversar "siempre es bueno" pero además ayudaría a que "la tensión bajara un poco".

En declaraciones a los medios al inicio de la Diputación Permanente, Esteban ha defendido las conversaciones entre Sánchez y Torra "aunque no se llegara a nada" y ha subrayado que "simplemente el gesto, ayudaría. No entiendo por qué no se reúnen".

Esteban ha señalado que la violencia que se vive en Cataluña a quien más daño hace es a los partidos nacionalistas y ha considerado que la Generalitat, como institución, tiene que condenar la violencia "directamente".

No obstante, ha subrayado que la coordinación entre las fuerzas de seguridad (Mossos, Policía y Guardia Civil) en cuanto a "orden público" ha sido "extraordinaria" por lo que a las "voces de alarma" de los partidos de derecha "no les veo ningún sentido".