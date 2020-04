PNV critica "la unilateralidad" del Gobierno de Sánchez y le exige una gestión "planificada y compartida"

La parlamentaria del PNV Josune Gorospe ha criticado "la unilateralidad" del Gobierno central y le ha exigido una gestión "ordenada, planificada y compartida" de la crisis provocada por el coronavirus. Además, le ha advertido de que "la confianza cuesta toda una vida ganarla y un segundo perderla".

Durante la comparecencia del ministro de Sanidad, Salvador Illa, en la Comisión del Congreso por la crisis del Covid-19, Gorospe ha lamentado "la opacidad del Gobierno español" y ha exigido al ministro una gestión de la crisis "ordenada, planificada y compartida". "La unilateralidad les va a restar confianza, y la confianza cuesta toda una vida ganarla y un segundo perderla", ha avisado.

La dirigente jeltzale ha pedido que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "no abuse del estado de alarma para no consultar con agentes sociales, líderes políticos e institucionales, etc". "Todos estamos para apoyar y para salir de esta, pero tiene que haber reciprocidad, no unilateralidad, no una política informativa y de relación opaca", ha insistido.

Josune Gorospe ha criticado la gestión del Gobierno español porque "no es de recibo la actitud unilateral del Gobierno español una y mil veces", y ha lamentado que, desde el Ejecutivo central, se haga "oídos sordos al malestar que el PNV está manifestando".

CONFERENCIAS DE PRESIDENTES

También ha lamentado el tratamiento que el Gobierno está concediendo a las conferencias de presidentes autonómicos. "No son reuniones en las que los presidentes autonómicos acuden a escuchar decisiones ya tomadas o incluso lo ya hecho. Son foros para reflexionar y compartir propuestas", ha señalado.

Gorospe ha arremetido, asimismo, contra la política comunicativa del Ejecutivo, y ha lamentado que los responsables políticos e institucionales tengan conocimiento de las medidas que se toman a través de una comparecencia televisada. "Da la sensación de que han decidido que 'a falta de curas y sermones, buenas son ruedas de prensa' y ministros y ministras salen un día sí y otro también", ha dicho.

También ha denunciado que "se filtren las preguntas" que formulan los periodistas en las ruedas de prensa en la Moncloa. "¿En el estado de alarma a la censura la llamamos transparencia?", ha preguntado Gorospe.

"GALIMATÍAS NORMATIVOS"

La diputada del PNV ha asegurado que las medidas que se están aprobando vía Real Decreto Ley "son un galimatías normativo" y ha añadido que "será muy difícil interpretar los textos así como calcular su impacto económico".

La representante jeltzale se ha referido a distintos ámbitos que "siguen desatendidos y que preocupan al Grupo Vasco". Así, ha citado a las personas que se encuentran en búsqueda activa de empleo, para las que ha pedido que "no les resten días de paro".