Pleno de Diputación expresa apoyo al Centro Principia y rechaza buscar otra ubicación para EDAR del Guadalhorce

El Pleno de la Diputación de Málaga ha expresado su apoyo al Centro Principia de la capital con el voto unánime de los grupos con representación en la institución provincial, si bien ha rechazado el tercer punto propuesto en la moción del PSOE para hacerse cargo de la gestión del mismo si la Junta no asegura la actividad del centro.

También en la sesión plenaria los votos del equipo de gobierno del PP han rechazado instar a la Junta a buscar una ubicación alternativa a la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) del Guadalhorce.

Este es el resultado de las votaciones de dos mociones presentadas este miércoles en la Diputación, en el que se ha guardado un minuto de silencio al principio de la misma como señal de consternación y condena hacia todos los ataques en la franja de Gaza con víctimas israelíes y palestinas, y para el que se ha pedido un alto fuego y una solución negociada. La declaración ha sido unánime y ha llevado a Con Málaga a retirar la moción que iba a plantear al respecto de este enfrentamiento.

En cuanto a las mociones ordinarias, el Pleno ha respaldado por unanimidad la propuesta del PP para instar al Gobierno de España a implantar un tercer carril en la A-7 desde Vélez Málaga hasta El Palo, en la capital malagueña; y también la moción socialista para la ejecución urgente de las obras del Camino de Antequera desde Sierra de Yeguas hasta la carretera A-384 y la realización de un estudio técnico que determine causas y soluciones a las inundaciones que se ocasionan en la zona.

Sin embargo no ha prosperado la moción de Con Málaga para instar a la Junta a que agilice el pago del bono de alquiler joven y para que la Diputación ponga una línea de ayudas al alquiler complementaria. Los votos negativos de PP y Vox se han impuesto a los de Con Málaga y el PSOE en este caso.

Así, Con Málaga ha criticado que no se ha resuelto el 75% de las 17.000 solicitudes presentadas en Andalucía para optar al bono de alquiler joven: "Pedimos al señor Moreno Bonilla que saque del cajón los más de 68 millones de euros que tiene y que haga el reparto rápido de este bono de alquiler joven", ha dicho el diputado Juan Márquez.

En este punto, Vox ha criticado la que ha considerado "una mala gestión del PP" y ha propuesto medidas alternativas al referido bono, y si bien han admitido estar de acuerdo con "recordarle el cumplimiento de los deberes al PP", han votado en contra de la moción.

El PSOE sí ha mostrado su apoyo a Con Málaga, y la diputada Encarnación Cortés ha criticado al presidente de la Junta, al que ha acusado de "no respetar la igualdad" y de "hacer que los andaluces sean más desiguales" en relación con que en otras comunidades ya se ha tramitado el bono de alquiler joven.

Por parte del PP, el diputado José Santaolalla ha señalado que el dinero del bono viene de fondos europeos: "El Gobierno de España es incapaz de gestionar nada", ha apostillado; y ha criticado la "enorme complejidad de las bases de esta convocatoria". Ha añadido que "pueden estar absolutamente tranquilos porque estas ayudas van a llegar" y ha criticado las políticas de vivienda practicadas por el PSOE durante sus anteriores mandatos en la Junta.

PANTANO DE IZNÁJAR, CENTRO PRINCIPIA Y EDAR GUADALHORCE

En el apartado de mociones urgentes, ha prosperado por unanimidad la propuesta por el Partido Popular para instar al Gobierno de España a que conceda a la Junta de Andalucía la autorización para realizar el trasvase de 4,89 hectómetros cúbicos anuales del Pantano de Iznájar a las comarcas de Antequera y de Nororma. La intención del texto es que la infraestructura esté dispuesta cuando acabe el actual periodo de sequía y se puedan solventar los problemas de escasez de agua que vienen padeciendo los municipios afectados.

La moción cuyo debate ha levantado mayor controversia ha sido la presentada por el grupo socialista para solicitar el apoyo de la Corporación provincial al Centro Principia, instar a la Junta a que asegure la actividad ordinaria del mismo y para instar a la Diputación a hacerse cargo de la gestión del mismo. Los dos primeros puntos han sido aprobados, pero el tercero ha sido rechazado.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Así, la diputada socialista Patricia Alba ha repasado la historia del espacio impulsado por un grupo de profesores para divulgar la ciencia inaugurado en 1999 y para el que en el año 2003 se estableció un consorcio participado, entre otros, por la Junta y la Diputación. "Principia ha tenido desde su origen un carácter de museo escolar, educativo y didáctico", ha dicho Alba, que ha acusado a la Junta de no cumplir con su compromiso de "una importante inversión en el centro para mejorar sus instalaciones".

La diputada del PSOE ha señalado que se trata de "un nuevo golpe para abrir a la privatización este centro de divulgación de la ciencia", a lo que ha añadido que el presidente de la Junta "genera cada vez más desigualdad entre los andaluces". El diputado de Con Málaga, Juan Márquez, ha apoyado lo expuesto por el PSOE: "Ya se ha anunciado que va a primera el lucro sobre la divulgación y la accesibilidad al conocimiento", ha criticado.

Por su parte, Vox ha señalado que ahora el centro va a ser gestionado por un órgano dependiente de la Consejería de Desarrollo Educativo: "Es decir, que vamos a tener otro chiringuito más en la Junta de Andalucía", han criticado, y han añadido: "Nosotros estamos de acuerdo con que este centro siga abierto, pero lo que no compartimos es que esté gestionado por un ente paralelo dependiente de la Consejería de la junta de Andalucía que lo único que hace es una gestión ineficiente".

Por parte del PP, el diputado José Santaolalla se ha mostrado tajante: "Es completamente falso que se vaya a privatizar nada" y "el apoyo de la Diputación lo ha tenido, lo tiene y lo va a seguir teniendo", ha zanjado al respecto.

"El problema no es que falte dinero, no por dar más dinero se soluciona nada, porque el problema es que administrativamente no es viable" ha añadido. Además, el diputado ha sido muy crítico con la gestión del centro durante el periodo de gobierno del PSOE: "Usted sabe perfectamente que no es ni ningún centro de investigación ni ningún museo", le ha espetado directamente a Patricia Alba.

"El problema que había cuando usted era delegada es el mismo que había hasta hace poco, era la figura jurídica que regula este centro, y lo que se va a hacer simplemente es cambiar la figura jurídica para dar futuro, dar continuidad al centro", ha asegurado Santaolalla.

El diputado del PP ha pedido a la socialista que "no mienta ni intente engañar a los malagueños" y ha detallado que "el actual marco normativo basado en un consorcio le impide crecer, ampliar y expandirse".

De otra parte no ha prosperado la moción presentada por Vox que pretendía instar a la Junta de Andalucía a buscar una ubicación alternativa a la futura EDAR del Guadalhorce en la vega de Mestanza. La propuesta ha contado con los votos favorables de PSOE y Con Málaga, pero ha sido rechazada por los votos mayoritarios del PP.

Por parte del PP, Cristóbal Ortega, ha recordado que esta instalación debería estar funcionando desde al año 2000 "porque así lo obligaba la Comunidad Económica Europea". Se ha dirigido al PSOE señalando: "La no ejecución de la EDAR ha supuesto ya el pago por importe de más de dos millones de euros y esta cantidad cada seis meses se incrementa en 634.000 euros. Si no se cumplen los plazos, la dejación de su gobierno --en referencia al PSOE-- supondrá más de 7 millones de euros en sanciones que saldrán de los bolsillos de los andaluces".

En la Tribuna de Alcaldes del Pleno, el regidor de Teba, Cristóbal Corral, ha solicitado a la Diputación una actuación urgente en la carretera que une la localidad con el municipio vecino de Campillos que se vio gravemente afectada por daños durante el temporal que se registró hace cinco años.