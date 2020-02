El plan que oculta Sánchez al sentar a Iglesias en la mesa de negociación de Cataluña

Pablo Iglesias confirmaba este lunes que estará en esa mesa de negociación con Cataluña a petición de Sánchez, como él mismo reconocía.

Como apunta La Vanguardia el presidente no se lo tuvo que repetir dos veces porque el líder de la formación de los círculos ya estaba de antemano muy dispuesto a aceptar la propuesta.

Por tanto, tal y como señala este martes ABC, no hará falta la figura de mediador. El propio Iglesias aseguraba que "no estaba prevista" y que "las reglas del juego ya están encima de la mesa" y pactadas por ambas partes.

El Mundo dice hoy también que lo alarmante es que el futuro de España esté en manos de un piélago de formaciones que confluyen en su interés de liquidar la soberanía nacional. Y como recuerdan en La Razón, parecen muy lejanos y no lo son los tiempos en los que Cataluña y lo que había que hacer separaba al PSOE de Podemos.

“Sánchez quiere cargar en Iglesias el coste externo y estético de las concesiones en Cataluña que él quiere hacer y que ya ha firmado”, advierte en 'Herrera en COPE, el colaborador Antonio Naranjo.

"Iglesias es el alto comisionado para diálogos con los separatistas"

Iglesias, advierte Jorge Bustos "es el alto comisionado para diálogos con los separatistas". “Su fuerza radica en que es el heraldo de Roures, el chico de los recados del nacionalismo separatista, es el pegamento entre la llamada coalición progresista y todos los separatismos que apoyan a Sánchez y por eso tiene que estar en esa mesa".

No se fían de Sánchez

"Torra pedía un relator internacional, no se fían de Sánchez, y por qué será. No se fían de Sánchez. Pues en la mesa le van a sentar a Pablo Iglesias que es como decirle a Torra no vas a tener relator, pero vas a tener un socio porque la postura que ha mantenido Iglesias, es la de defensa de la autodeterminación", afirma Carlos Herrera.

El mismo Iglesias señalaba este lunes sobre la posibilidad de una consulta en Cataluña, "no puede haber un tema excluido, cualquier tema es legítimo".