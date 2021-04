Cs pide que el Govern rinda cuentas cada 15 días mientras esté en funciones

El portavoz de Ciudadanos en el Parlament, Nacho Martín Blanco, ha pedido que los consellers y el president en funciones den cuentas de su gestión ante la cámara catalana cada 15 días mientras dure la situación de provisionalidad hasta la formación del futuro ejecutivo autonómico.

En rueda de prensa, Martín Blanco ha lamentado que se lleve meses sin que el Govern rinda cuentas de su gestión y ha pedido a los grupos buscar una fórmula para que pueda ejercitarse la función de control parlamentario.

"Nos parece inadmisible que con la situación que vivimos el Govern no esté dando explicaciones a la ciudadanía de su gestión", ha dicho.

El portavoz naranja ha lamentado que el Govern en funciones no solo no dé explicaciones sino que sus "preocupaciones" pasen por "cómo se reparte el poder entre separatistas" o instituciones como "el fantasmal consell per la república", sobre el que el expresident Carles Puigdemont este martes presentó un carné para "controlar a los catalanes" en un mensaje "que parecía la teletienda".

"Del descontrol al Govern se beneficia el señor (president en funciones, Pere) Aragonès y también los medios de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) que actúan de forma parcial y faltando al principio de neutralidad sin control parlamentario", ha añadido.

Ciudadanos ha preguntado a la Mesa por la posibilidad de celebrar la comisión para controlar TV3 y Catalunya Ràdio como medios públicos, pero según Martín Blanco ese órgano que preside Laura Borràs les habría remitido a las preguntas de control al Govern.

"Es un contrasentido", ha dicho el diputado, quien ha recordado que los consellers a preguntas de los diputados sobre el uso que se hace de TV3 suelen contestar que "no tienen poder sobre su línea editorial". EFE