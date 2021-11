Cs pide a oposición un "gesto de normalidad democrática" ante presupuesto de Junta y estar "junto a sevillanos"

La coordinadora provincial de Ciudadanos (Cs) en la provincia de Sevilla, Isabel González, ha advertido este viernes a los grupos de la oposición en el Parlamento andaluz de que "es la hora del sí o no, es el momento de decir claramente si están del lado de los sevillanos y andaluces o del de sus partidos", en referencia al Anteproyecto de Ley de Presupuestos de la Junta para el próximo año.

En un comunicado Cs señala que el presupuesto está dotado con 33.816 millones de euros, "3.253 millones más que en 2021 y, por tanto, con un crecimiento del 9,1 por ciento respecto al vigente de 2021". En este marco, la portavoz sevillana de Cs ha calificado las cuentas como "las más importantes de la democracia porque va a ser el presupuesto de la recuperación tras una pandemia mundial sin precedentes en este siglo".

Además, González ha destacado que "en este presupuesto el gobierno andaluz de Ciudadanos vuelve apostar por la provincia de Sevilla como nunca antes lo habían hecho los gobiernos socialistas, porque contempla una inversión global de 527 millones de euros, un 47 por ciento más que en este ejercicio, lo que significa que se invertirán 270,79 euros por habitante frente a los 183,08 euros en 2021".

Ha destacado, por ejemplo, los 40 millones destinados a completar la reforma del antiguo Hospital Militar de Sevilla; los once millones para el nuevo hospital de La Cartuja; los 42 para la puesta en marcha "por fin" del tranvía de Alcalá; 4,1 millones para la Línea 3 del metro; tres millones para la modernización de la estación de autobuses de Plaza de Armas; casi 92 millones para construcción, mejora o bioclimatización de 146 centros educativos y los 13,7 millones destinados a la Formación para el Empleo para 9.000 parados sevillanos "con una apuesta también muy importante por un sector estratégico como es el aeroespacial".

"Y son ya siete años en los que el sello naranja ha estado implícito en los presupuestos andaluces", ha señalado González, aclarando que "tres de ellos ejerciendo responsablemente la oposición haciendo en el PSOE-A incorporase políticas liberales en las cuentas andaluzas con menos impuestos y más ayudas a autónomos". "Tres presupuestos ahora estando en el gobierno con políticas naranjas de impuestos cada vez más bajos que han posibilitado aumentar el número de contribuyentes, la recaudación y la inversión, así como el blindaje de los servicios públicos esenciales", recalca.

En su opinión, se trata de "políticas liberales que han hecho posible que Andalucía sea hoy la locomotora del crecimiento de nuestro país y esto no es fruto de un milagro es fruto del trabajo de un partido sensato y moderado como es Ciudadanos, el partido liberal de España, que ha conseguido que el caudal de dinero que antes se desperdiciaba por las cloacas de la corrupción hoy se invierta en aquello que es necesario como la sanidad, la educación, las políticas sociales y el empleo".

En definitiva, González ha reiterado que "el presupuesto que el gobierno andaluz entregó el miércoles en el Parlamento es el de la recuperación y el de la consolidación del crecimiento de Andalucía". "Por eso un síntoma de normalidad democrática y generosidad política es lo que pedimos a la oposición, apoyar un presupuesto que de unas características que son buenas para los andaluces y muy bueno para los sevillanos. Sevilla copa más del 19 por ciento de la inversión", manifiesta.

"Tienen que estar del lado del crecimiento de nuestra provincia y de nuestra región sin ningún tipo de complejos", ha incidido la portavoz naranja, al tiempo que ha indicado "es la hora de decir sí o no a 1.128 millones más para la sanidad pública, es la hora de decir sí o no a los 600 millones de euros más para Educación, es la hora de decir sí o no a las ayudas para autónomos y emprendedores, a los 200 millones más para la Dependencia y a todas las inversiones que están contempladas".

González ha afirmado que "quienes se opongan a todo esto van a tener muy difícil explicar por qué a los ciudadanos y éstos tomarán buena nota, estoy segura". "EL secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, va a estar del lado de los sevillanos y del resto de los andaluces o del lado del sanchismo?", ha terminado preguntándose la coordinadora provincial de Cs en Sevilla.