El PP pide al Gobierno un plan de choque económico y sanitario ante rebrotes

El vicesecretario de Política Territorial del Partido Popular, Antonio González Terol, ha pedido al Gobierno de España que "abandone su intento de subir impuestos" y presente un plan de choque económico y sanitario que "dé la vuelta" a las cifras económicas y haga frente a los rebrotes.

Terol ha defendido que España no se merece un Gobierno que les mienta ni esté "de brazos cruzados" mientras se producen rebrotes y presenta "la mayor caída del PIB en democracia".

En un acto con militantes en Cádiz capital, el vicesecretario de Territorial del PP ha criticado que el Gobierno de Sánchez lo "fía todo al maná europeo", vendiéndolo como un "éxito" del Gobierno, cuando es "un rescate económico", ha sentenciado.

Ha lamentado la "desvergüenza" del Gobierno de "aplaudirse a sí mismo" a pesar de la destrucción de más de un millón de empleos y la caída al 18 % del PIB español, "casi el doble de la tasa media" en otros países europeos, que Terol ha achacado a la coalición de gobierno de PSOE y Podemos.

González Terol ha remarcado que el Gobierno quiere “incautar, expropiar y robar” los 15.000 millones de euros de los ayuntamientos y diputaciones ahorrados en los últimos años “para poder financiar lo que acuerdan con sus socios de investidura, Bildu, ERC y PNV”.

Como alternativa, ha propuesto que el Gobierno cree un fondo de reconstrucción municipal de 5.000 millones de euros “incondicionado y no reembolsable”, para ayudar a todos los ayuntamientos, así como un fondo de 1.725 millones para que el transporte público siga circulando, y un fondo de rescate social de 300 millones de euros para que los ayuntamientos financien ayudas a familias vulnerables para que "nadie se quede atrás".

García Terol ha lamentado que España tenga el "dudoso y triste honor" de liderar el ranking mundial en número de contagios, en fallecidos por millón de habitantes y en sanitarios contagiados, además de recordar que hay 483 rebrotes activos y más de 5.700 nuevos contagiados, "la peor evolución de contagios en Europa en los últimos meses", y ha advertido que "no hemos vendido al virus" sino que sigue activo.

"El único que no ha estado activo durante la pandemia y continúa cruzado de brazos es el Gobierno de Sánchez, que no tiene plan para hacer frente a los rebrotes y no tenia un comité de expertos para la desescalada", ha denunciado.

Ha acusado al Gobierno de elegir a Fernando Simón para "ocultar y surfear la improvisación constante, el cortoplacismo y el oportunismo político del Ejecutivo Nacional" y ha lamentado que Pedro Sánchez no haya pedido perdón por su "opaca y negligente" gestión de la pandemia y por "ocultar el número real real de fallecidos, que supera los 45.000 españoles, y que habría sido menor si se hubiera hecho caso a las alertas internacionales y se hubiera actuado a tiempo como en otros países".

El vicesecretario de Territorial del Partido Popular ha denunciado también que Pablo Iglesias haya convertido a Podemos en una "cloaca política" donde "podría haber cometido muchos delitos" como el caso de Dilma, o la supuesta caja B y sobresueldos en Podemos, y ha preguntado a Sánchez si eso es lo que él considera como "higiene democrática".