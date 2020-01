El perrito que abrió los ojos por primera vez, entre lo más leído de la semana en COPE.es

El pequeño Winnie era un perrito muy deseado por su familia humana, que nada más nacer se quedó prendada de la belleza de este pequeño ejemplar de la raza cocker. Un animalito que destacaba por su belleza desde el momento de su nacimiento, por lo que sus dueños no dudaron en abrirle un perfil de Instagram, para que todos los usuarios de la red social pudieran disfrutar de este cachorro.

Vídeo

En este vídeo un padre arremete contra las palabras de la ministra de Educación.

Vídeo

El comunicador ha destacado la enorme contradicción de los dirigentes de Unidas Podemos en torno al nombramiento de Dolores Delgado como Fiscal General.

Vídeo

Jorge Javier Vázquez ha regresado de las vacaciones de Navidad con las pilas cargadas. Tras un final de año complicado, puesto que el presentador de "Sálvame" tuvo que pasar de nuevo por quirófano para corregir las complicaciones derivadas de uno de los "stent" que le colocaron el pasado mes de marzo tras sufrir un derrame cerebral. La intervención fue un éxito e incluso se recuperó a tiempo para presentar la final de "Gran Hermano VIP", un nuevo éxito en su carrera como rostro visible de Mediaset.

Durante sus días de descanso, Pedro Sánchez ha logrado formar Gobierno con Unidas Podemos tras conseguir el respaldo del Congreso en la investidura. Jorge Javier, que se caracteriza por no morderse la lengua nunca, ha opinado sobre este Gobierno de coalición tirando como es habitual en él de ironía y humor.

El presentador se ha dirigido este jueves en directo al director de "Sálvame" para contarle cómo ha percibido el panorama político. "¿Te has dado cuenta que pese a los presagios, España no se ha roto?" le ha preguntado. "Fíjate, vine de vacaciones, llegué a mi casa, las carreteras funcionaban... no vi ninguna grieta. España estaba igual, sin romperse. ¿A ti te han expropiado algo? No sé, este gobierno...", ha continuado.

Bajo la risa del público, Jorge Javier ha continuado hablando en clave política. En este caso, sobre la crisis en Cataluña "Es que, a veces, las cosas cuando se rompen no pasa nada. Porque, fíjate, si no se pudiera romper nada...", Que yo no estoy por romper nada. Bien sabe Dios que yo no soy independentista", ha dicho ante las dudas de la audiencia. Jorge Javier rápidamente ha aclarado: "Que yo no estoy por romper nada. Bien sabe Dios que yo no soy independentista".

Vídeo

A la hora de hacer una tortilla de patatas, son tres los errores fundamentales que se cometen de manera más habitual: