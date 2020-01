Pérez-Reverte responde así a un tuitero que le exigía pedir perdón por defender al hombre detenido en Ferraz

El escritor, Arturo Pérez-Reverte, ha respondido a un seguidor en Twitter que le recriminaba que pidiera perdón por un mensaje en redes sociales en el que salía en defensa del hombre detenido en Ferraz mientras gritaba “Viva España”. El novelista había tirado de ironía para criticar que la Policía no habría intervenido en la situación si hubiera sido en circunstancias diferentes, como insultar a Inés Arrimadas.

A raíz del vídeo de la detención de un hombre que se manifestaba al grito de “Viva España” en la puerta del PSOE, Pérez-Reverte acudía a las redes sociales para comparar estas manifestaciones con otras en las que, a su juicio, no interviene la policía con tanta dureza.

Secuencia completa del incidente que ha tenido lugar en la entrada de la sede del PSOE, en Ferraz, donde un hombre que portaba una pancarta ha sido reducido antes de la llegada de Pedro Sánchez https://t.co/3c9tvmJFxh pic.twitter.com/g8VBILAFAD — Europa Press TV (@europapress_tv) January 3, 2020

“Es que, como puede verse, iba provocando, el muy fascista. Y encima, ultraviolento. Si en vez de estar ahí estuviera cortando carreteras o llamando puta a Inés Arrimadas, nada le habría pasado. Es a lo que lleva equivocarse de momento y de lugar. En España”, aseguraba el autor tirando de ironía.

El usuario de Twitter de nombre Tonibauti rescataba la publicación para exigirle al autor de “El pintor de batallas” o “El capitán Alatrista” que pidiera perdón por el mensaje. “Espero que pida perdón y rectifique por haberse quedado en el titular sin leer el cuerpo de la noticia y por despotricar y desinformar sin conocer lo que de verdad había pasado. Gracias”.

@perezreverte Espero que pida perdón y rectifique por haberse quedado en el titular sin leer el cuerpo de la noticia y por despotricar y desinformar sin conocer lo que de verdad había pasado. Gracias. pic.twitter.com/7eGHCcRaZh — Tonibauti �� (@tonibauti_op) January 3, 2020

El escritor no ha tardado en hacer acto de presencia en redes sociales para responder, con la contundencia que le caracteriza, al seguidor. “No hay nada a rectificar en el hecho de que si estuviera cortando carreteras o llamando puta a Inés Arrimadas nada le había ocurrido. Es cierto. El resto del tuit me pareció excesivo y lo eliminé. Entre otras cosas, porque en mi Twitter pongo o elimino lo que me parece oportuno”.