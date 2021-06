Pere Aragonès y su vicepresidente dan plantón al Rey y no acudirán a la cena del Círculo de Economía

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonés y el vicepresidente del Govern, Jordi Puigneró no acudirán finalmente a la cena inaugural de la XXXVI Reunión del Círculo de Economía, que presidirá el Rey Felipe VI.



Horas después de que la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, anunciara que Jordi Puigneró asistirá a la cena en representación de la Generalitat, fuentes del departamento de la Vicepresidencia han explicado que el vicepresidente y conseller de Políticas Digitales y Territorio "no irá a la cena con el monarca español".



Puigneró, que sí asistirá a la Noche de las Telecomunicaciones y la Informática a las 19.30 horas en L'Auditori, "como tenía previsto y comprometido", ha propuesto a Presidencia que, "si es oportuno, delegue en otros miembros del Govern".



De hecho, estaba previsto que Puigneró compareciera junto a Plaja en la rueda de prensa de este martes, posterior a la reunión del Govern, pero finalmente no ha aparecido, alegando motivos de agenda.



Es el primer episodio de turbulencias entre socios del Govern que preside Aragonès, de ERC, y cuyo número dos es Jordi Puigneró, principal voz de JxCat en el ejecutivo catalán.



La presencia de Puigneró en la cena, anunciada inicialmente, rompía el criterio de la Generalitat de no acudir a ningún acto presidido por el rey, que impuso el anterior president, Quim Torra, en protesta por el papel que jugó Felipe VI tras el referéndum unilateral del 1-O de 2017.



El pasado marzo, Aragonès, entonces vicepresidente del Govern en funciones de president sustituto, evitó coincidir con el Rey en la visita institucional a la fábrica de Seat en Martorell (Barcelona), un acto al que no asistió ningún miembro de la Generalitat.



"No condicionaremos la agenda del Govern a nada que pueda hacer el Rey", ha dicho Plaja para justificar la presencia institucional de la Generalitat esta vez en un acto con el rey, y ha defendido "ocupar los espacios que sean relevantes para el conjunto de los catalanes, independientemente de lo que haga" Felipe VI.



El Rey presidirá el miércoles la cena inaugural de la XXXVI Reunión del Círculo, en la que se rendirá homenaje a los empresarios Artur Suqué y Mariano Puig, que fallecieron en abril, y acompañará al monarca el presidente de Corea del Sur, Moon Jae In, que del 15 al 17 de junio está de visita oficial en España.



La visita del monarca será la primera de las tres previstas a Cataluña en apenas dos semanas, ya que además de participar en la reunión del Círculo regresará a finales de mes para el estreno del Mobile World Congress y se desplazará junto a la reina Letizia y sus hijas para asistir a la ceremonia de entrega de los premios de la Fundación Princesa de Girona el 1 de julio.



El Círculo contará también este año con la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que clausurará las jornadas el 18 de junio, y con la participación de Aragonès, que las abrirá el 16, por lo que no coincidirán.