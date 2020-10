'El peligro está fuera de la escuela, no dentro': la educación defiende sus protocolos de seguridad

No ha habido un impacto importante o significativo que con la apertura de los colegios haya contribuido a que la incidencia del COVID aumente. Así de concluyente es un informe elaborado por el grupo de Biología Computacional y Sistemas Complejos de la Universidad Politécnica de Cataluña. Grupo que desde marzo llevan analizando la evolución de la pandemia. Una de sus autoras es Clara Prats, investigadora del centro, y con la que hemos hablado en COPE. 'Había mucho miedo con la apertura de las escuelas y se quería hacer de ellas un entorno seguro.

En esta pandemia hemos tomado el plazo de dos semanas para ver su efecto, la reacción del sistema. Si subía, si bajaba. Qué pasaba. Entonces cuando llevábamos entre dos y tres semanas de escuelas, de apertura de los centros, quisimos ver su incidencia, la tendencia... la explosión que había tenido el abrir las escuelas. Y vimos que no ha habido una gran incidencia en ningún territorio'.

Aunque este grupo de investigadores ha analizado la incidencia del COVID en las aulas de toda España han puesto un mayor énfasis es las CCAA que aglutinan al grueso de los estudiantes: Castilla y León, Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía. 'No ha habido explosión. No ha habido una reacción de aumento súbito de la incidencia en los distintos territorios que hemos estado mirando.

Sí que ha subido un poquito en Andalucía, ha subido un poquito en Valencia... pero esas subidas pueden ser atribuibles también al mayor esfuerzo diagnóstico, de vigilancia. Si vigilo más diagnostico más. En el caso de Castilla y León nos ha salido un aumento en la franja baja, de 0 a 3 años, que se debe interpretar pero que puede ser por algún brote o por algún error en los datos'.

Atrás quedan las importantes polémicas que desde marzo se arrastraban sobre la idoneidad o no de llevar a los niños de forma presencial. O el modo en el que los centros se 'blindaban' frente al COVID. Prats asegura a COPE que 'lo que se ha hecho en las escuelas es lo que tocaba: intentar hacer de la escuela un sitio seguro. Es un sitio donde hay una serie de personas que conviven. Desde esta perspectiva nos parece que se ha hecho un buen trabajo en establecer medidas, grupos burbuja, uso de mascarillas, higiene, ventilación... Nos consta que dentro de las escuelas las normas se siguen. Los estudiantes siguen estas medidas'.

LA CLAVE ESTÁ EN EL EXTERIOR

Las escuelas son entornos seguros, las normas antiCOVID se cumplen, pero entonces... ¿qué es lo que ocurre para que los contagios no dejen de aumentar y por qué al final el virus se acaba colando aunque sea de forma mínima en los centros? Prats cree que el problema está en la socialización que se da fuera de ellos. 'Hay que ver qué pasa con los parques, las fiestas de cumpleaños, las reuniones sociales... habría ahí un campo de análisis importante pero es más complicado'.

Ella cree que si los adultos fuéramos tan 'cumplidores' con los niños con las normas el COVID se reduciría. 'En los bares, restaurantes y locales de ocio si se ven situaciones de riesgo habría que actuar y establecer una serie de medidas. Hay algunas que se han puesto ya a nivel de aforo, de separación de mesas, de uso de mascarilla pero esta última su utilización en bares y restaurantes es bastante menor. Hemos visto el me siento en la mesa y me quito la mascarilla. Y no debería ser así. Falta un poco de pedagogía en estos entornos para que se respeten las normas'.

¿Se entendería ahora, con lo que se sabe, que se cerraran de nuevo los centros escolares? Esta investigadora es tajante. Y su respuesta es No. 'El cierre de las escuelas se hizo en su momento porque el conocimiento que se tenía entonces recomendaba cerrarlas. Ahora se sabe que los niños no son esos supercontagiadores, esos supertransmisores que se había pensado. Se está demostrando que la escuela si se siguen una serie de normas son entornos seguros'.