Pedro Sánchez se enfrena a otro 12 de octubre difícil: ¿Volverá a hacer esperar a Felipe VI?

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez (c), a su llegada a la segunda votación de la investidura del líder del Partido Popular, en el Congreso de los Diputados, a 29 de septiembre de 2023, en Madrid (España). El presidente del PP y candidato al Gobierno se sometió el pasado 27 de septiembre a la votación de su candidatura en 'primera vuelta' para su investidura, pero, al no lograr la mayoría absoluta requerida (176 diputados), con 178 noes y 172 síes, se realiza hoy la segunda votación. Hoy no es necesaria la mayoría absoluta, bastaría con una mayoría simple, es decir, más votos a favor de su investidura que en contra.