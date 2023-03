Patxi López (PSOE): "Todo se empieza a construir el próximo 28 de mayo"

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha afirmado que las políticas de progreso del Gobierno están en juego en las elecciones municipales: "Todo se empieza a construir el próximo 28 de mayo. Desde los ayuntamientos se empiezan a construir las políticas que posteriormente llegan al Gobierno de España".

López ha participado este domingo en la presentación de Ana Alba como candidata socialista a la reelección como alcaldesa de Sant Andreu de la Barca (Barcelona).

El portavoz del PSOE ha elogiado a Alba, a la que ha definido como "una gran alcaldesa" que "abre el ayuntamiento a los vecinos y vecinas y se implica para resolver sus problemas".

Por su parte, Alba ha acusado al Govern que preside Pere Aragonès de "no estar gobernando": "¿Dónde están los Mossos d'Esquadra y las inversiones en salud o en educación? El Govern de ERC no está presente en Sant Andreu, pero quiero dejar claro que donde no llegue la Generalitat llegaremos nosotros".