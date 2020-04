Los partidos políticos compiten por ver quién se aprieta más el cinturón

La publicación de los datos del paro ha demostrado que la crisis económica se ha sumado ya a la crisis sanitaria, que es ya un hecho. Por eso, los partidos políticos han comenzado una carrera para demostrar ante la opinión pública quién puede ser más austero.

La Mesa del Congreso estudiará en los próximos días varias propuestas: la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, quiere, por ejemplo que parte del dinero ahorrado en el mes de marzo, por los escasos plenos celebrados y con tan pocos diputados, se destine a luchar contra el coronavirus, pero hay que buscar una fórmula para hacerlo, y no es sencillo porque, por ley, las instituciones no pueden hacer donaciones.

Además, el órgano de gobierno de la Cámara estudiará las propuestas de algunos grupos para no cobrar las dietas de desplazamiento y los complementos asignados en función de la actividad parlamentaria. Esta posición la defienden, por ejemplo, partidos como Ciudadanos, Bildu, la CUP, Foro Asturias o el Partido Regionalista de Cantabria. El problema, en principio, es que estatutariamente no es posible hacerlo, porque el sueldo lo cobra cada parlamentario de manera particular.

La solución pasaría, pues, porque fueran los propios partidos los que devengaran esas cantidades de las nóminas de sus parlamentarios. El PSOE ha anunciado que lo hará, y que destinará ese dinero a fines sociales; y Ciudadanos y JxCat a luchar contra el coronavirus.

Desde Podemos alegan que habitualmente donan ya parte de sus nóminas; y el PP ha adelantado que todos sus cargos públicos destinarán parte de sus sueldos a aportaciones directas para organizaciones que están combatiendo en primera línea contra el virus. El lunes concretarán esta medida.

VOX va incluso más lejos y propone que, mientras dure la crisis, se eliminen las subvenciones a los partidos, a sus fundaciones, a los sindicatos y a las organizaciones empresariales.