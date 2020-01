La parodia del 'Caso Ábalos' y Casablanca que triunfa en las redes: "Delcy, siempre nos quedará la T4"

El encuentro en Barajas entre José Luis Ábalos, ministro de Transportes, y Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, continúa entre los temas más candentes de la actualidad. La disparidad de versiones sobre la duración del mismo (de un saludo breve a una reunión de hasta 25 minutos) ha contribuido a avivar la polémica. Que, por supuesto, ha sido carne de cañón para las redes sociales.

Entre los comentarios humorísticos que más han triunfado en Twitter, destaca uno que utiliza la escena final de Casablanca, más que célebre, para recrear el encuentro entre Ábalos y Rodríguez. Con diálogos incluidos, como si ambos políticos fuesen Rick Blaine e Ilsa Lund y con la aparición estelar de Pablo Iglesias en el papel del capitán Renault:

“- Delcy, tienes que partir.

- ¡No, Luis, esta noche me dijiste...!

- Esta noche te dije muchas cosas. Sé que tienes que subir a ese avión. Es a Nicolás (Maduro) a quien perteneces.

- Pero, Luis, escucha...

- Escúchame tú. Si te quedas aquí te deportarán ¿verdad, Pablo?

- Me temo que así es.

- Dices eso para que me vaya

- Lo digo por eso y porque perteneces a Nicolás. Si ese avión despega y no estás en él, lo lamentarás toda la vida.

- ¿Nuestro amor no importa?

- Siempre nos quedará la Terminal 4, Delcy. Algún día lo comprenderás, Delcy, corre, ve.

(El avión despega)

- Pablo, creo que este puede ser el inicio de una gran amistad”.

La escena original, popular incluso entre quienes no han visto Casablanca, es esta.

A raíz de esta parodia tuitera, que provocó risas generalizadas, otro usuario de la red social de los 140 caracteres se acordó de otra película famosa, Oficial y caballero. Lo hizo a través de un fotomontaje en el que Ábalos, como si se tratase de Richard Gere, sostiene en sus brazos a una Rodríguez transformada en Debra Winger. “Delcy no pisó suelo español. Os lo juro”, puede leerse en la imagen, a la que sólo le falta Up Where We Belong de fondo para completar la ambientación.