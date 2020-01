La propuesta de Ábalos con la que se pone en jaque a sí mismo: “Ahora solo falta que dimita”

José Luis Ábalos se encuentra en el punto de mira. Tras incontables versiones de su polémica reunión (aunque a él tan solo le parezca una mera conversación), con la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez. No paran de salir nuevas informaciones que contradicen las versiones que hemos ido conociendo. De momentos, sabemos que la número 2 del régimen, que tiene la entrada prohibida en España, sí tocó suelo español, pese a la insistencia de Ábalos, que no dudó en atribuirse el haber evitado un conflicto diplomático.

Cuando Ábalos proponía castigar las mentiras

No siempre se encontró José Luis Ábalos en el Gobierno, y cuando ocupaba su puesto en la oposición, se le ocurrían propuestas con las que pretendía retratar a sus oponenentes políticos (el PP) y con las que ha terminado por ponerse en jaque a sí mismo.

Que en la reforma del C. Penal que plantea el PP se incorpore la sanción por mentir a sabiendas por parte de autoridades públicas — José Luis Ábalos (@abalosmeco) February 22, 2013

Ábalos aseguraba en 2013 que "en la reforma del C. Penal que plantea el PP", se debería incorporar "la sanción por mentir a sabiendas por parte de autoridades públicas". Una más que razonable propuesta que él mismo parece haber olvidado tras el 'incidente' venezolano vivido en Barajas.

Las redes no perdonan

Como es habitual, usuarios ilustres de las redes y anónimos han rescatado esta pieza de la hemeroteca personal de Ábalos con la que él mismo se vería en problemas hoy en día.

La salida de tono de Ábalos

Tras negar que se hubiese reunido con Delcy Rodríguez, se ha conocido mantuvo un encuentro 'secreto' en un avión en plena madrugada en el aeropuerto de Barajas con ella. La polémica es doble, no solo porque Sánchez se niegue a recibir a Juan Guaidó, reconocido por la UE y que ha mantenido reuniones esta semana con Boris Johnson o Emmanuel Macron. También pesa sobre Ábalos el hecho de que Delcy Rodríguez tiene la entrada vetada en la Unión Europea y por ende, en España.

Ábalos carga contra las preguntas de un periodista

Ayer, el ministro Ábalos se encojntraba en un mitin organizado por los socialistas en Córdoba. Allí, se procedió a la inauguración de la nueva sede de la Agrupación Socialista Norte Sierra. Pero fue al finalizar el acto cuando un periodista le inquirió por su reunión 'secreta' con la número 2 de Maduro y su respuesta ha sido duramente criticada por el tono de la misma.

Ante la pregunta del periodista al finalizar el acto, Ábalos espeta un duro "ya he contestado". De esta forma insistía en la primera versión de su historia y aseguraba que tan solo se reunió "con el ministro de Turismo". Seguía Ábalos con su respuesta lanzando una pregunta al periodista: "¿Quiere saber cuántas veces me he reunido con la oposición venezolana?". Se respondía a sí mismo: "Pues como una docena de veces". Lanzaba otra pregunta, para la que también tenía respuesta: "¿Quiere saber de qué hablamos? No". Antes de marcharse colvía a insistir: "Yo me reuní con el ministro de Turismo".

La reunión de Ábalos con la vicepresidenta vetada por la UE

El encuentro, destapado por el diario "Voz Pópuli", fue negado por el ministro durante dos días hasta que, finalmente, señaló que la cita fue casual. Ábalos ha asegurado a "El País", que acudió al aeropuerto a título privado a recibir al ministro de Turismo venezolano, Félix Plasencia, con quien mantiene una relación de amistad desde hace años y que viajaba en el mismo avión que la vicepresidenta Delcy Rodríguez. "El ministro de Transportes sostiene que no mantuvo ningún contacto formal con la vicepresidenta venezolana y su intención al desplazarse al aeropuerto no era reunirse con ella", ha dicho.

Sin embargo, medios como ABC aseguran que Ábalos estaba esperando a Delcy Rodríguez en un reservado del aeropuerto de Barajas. La vicepresidenta estaba acompañada en su cita con Abalos de su jefe de gabinete y otras cinco personas más de su equipo. "Fuentes policiales explican que la vicepresidenta chavista podría haber bajado del avión a una zona internacional, por lo que no habría llegado a pisar suelo español", señala el diario de Vocento. Un dato muy relevante porque la interlocutora de Ábalos tiene prohibida la entrada al espacio Schengen por las sanciones que la Unión Europea impuso al régimen de Maduro. También fue sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en 2018.

El mitin al que asistió Ábalos

A pesar del bronco final recogido por las cámaras, Ábalos acudió a un acto del PSOE en Córdoba donde los temas que trataron fueron diversos. Este jueves pidió a los militantes socialistas que "desde el ejercicio de la libertad" no caigan en "ninguna tentación que nos haga ser débiles frente al adversario” porque "es el momento de construir socialismo en la calle".

Ábalos, que inauguró en Córdoba la nueva sede de la Agrupación Socialista Norte Sierra, afirmó que “nos quieren despistar de la verdadera labor, que es la que realmente les interesa” y que, frente a ello, “nos van a encontrar tranquilos, serenos y centrados en nuestra tarea”.

El también ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana aseguró que desde la derecha “no toleran que gobernemos y como no quieren que subamos el salario mínimo, las pensiones y que empecemos a ejercer la justicia social en este país y, por lo tanto, para hacer justicia hay que repartir, van a intentar cualquier tontería, como lo del pin parental”.

Por ello, se ha mostrado convencido de que “estamos debatiendo de lo que no es problema para que, evidentemente, nos despistemos de lo que realmente debe ser nuestra tarea” tras "conseguir superar" el bloqueo para la formación de Gobierno.

Afirmó también que el PSOE está muy tranquilo “ante la intimidación que estamos sufriendo” y que es un partido "unido", pese a que desde la derecha y sus medios de comunicación “buscan divisiones en nuestras opiniones”.