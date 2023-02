Parlamento Vasco insta al Congreso a suspender la prestación a Damborenea

El Parlamento Vasco ha instado al Congreso a suspender el complemento de pensión de 2.063 euros mensuales que abona al exdiputado socialista vizcaíno Ricardo García Damborenea, condenado por el secuestro de Segundo Marey a cargo de los GAL, delito que cometió cuando era diputado.

La iniciativa ha partido de Elkarrekin Podemos-IU y ha contado con el apoyo de EH Bildu, mientras que el PNV se ha abstenido y PSE-EE y PP+Cs han votado en contra.

La coalición morada ha llevado este debate a la Cámara vasca después de que varios diputados de Unidas Podemos hayan reclamado a las presidencias del Congreso y del Senado que convoquen la mesa conjunta para suspender de manera inmediata la prestación económica mensual de 2.063 euros que recibe García Damborenea "por constituir un ataque contra la memoria y la dignidad de las víctimas del terrorismo".

La portavoz de Elkarrekin Podemos-IU, Miren Gorrotxategi, ha denunciado que a la "impunidad insoportable" de la que a su juicio han gozado las personas condenadas por su participación en el GAL se suma este complemento económico en el caso de García Damborenea.

"Es una barbaridad y una humillación a las víctimas del GAL", ha denunciado Gorrotxategi, quien ha reconocido que la potestad de suspender este complemento corresponde a las Cortes Generales, pero ha considerado necesario debatirlo también en Euskadi.

Se han sumado a los votos de Elkarrekin Podemos-IU los de EH Bildu, cuyo parlamentario Josu Estarrona ha considerado que esta prestación le ha sido concedida "quizás por sus méritos, por los servicios prestados o por no provocarle y que no tire de la manta". "Supone un gran agravio contra la memoria y la dignidad de las víctimas del terrorismo de Estado", ha criticado.

Desde el PNV, Iñigo Iturrate ha mostrado su "desagrado" porque un condenado por terrorismo reciba este tipo de prestaciones y ha precisado que la decisión sobre este pago no corresponde al Parlamento Vasco, sino a las Cortes Generales, por lo que se ha preguntado por qué el grupo proponente no ha llevado a esa institución el debate sobre su propuesta.

Por su parte, Luis Gordillo (PP+Cs) ha considerado también que desde el punto de vista jurídico no procede instar a las Cortes Generales a modificar este sistema de ayudas y ha acusado a Elkarrekin Podemos-IU de "exigir un estándar ético a Damborenea y no hacerlo con otro grupo de la Cámara que no ha condenado a ETA", en referencia a EH Bildu.

La socialista Miren Gallastegui ha dejado clara la condena "contundente" del GAL por parte de los socialistas vascos, al tiempo que ha defendido que las competencias para suspender la prestación no corresponden al Parlamento Vasco y que además está extinguida la responsabilidad penal de Damborenea, quien ha recordado que tenía derecho a solicitar este complemento económico.

Amaia Martínez (Vox) ha reprochado a Elkarrekin Podemos-IU que se centre en Damborenea, del que ha dicho que "ciertamente es un terrorista", y no reclame el cese "de todos los privilegios económicos de los exparlamentarios, sean del color que sean".