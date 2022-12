“El Parlamento es como el Rastro de Madrid, encuentras lo que quieres y a cualquier precio”. Con esta claridad nos hablan fuentes jurídicas en referencia a la reforma del delito de malversación y la supresión del delito de sedición. El malestar es generalizado. Y nos hablan, además, de disparate, inmoralidad, maldad e injusticia. La mayor de la democracia española. “Es tremendo lo que está pasando”, señalan a COPE. Consideran que hay que legislar atendiendo a razones de interés general pero no a razones de interés propio. Y esto, manifiestan, sólo beneficia a los condenados y fugados del Procés. No nombran a Pedro Sánchez en ningún momento, pero se refieren a él continuamente. No es la primera vez que desde el mundo de la Justicia nos hablan de un Código Penal a la carta de los delincuentes.

Otras fuentes consultadas por COPE prefieren no decir nada hasta que la reforma esté publicada en el Boletín Oficial del Estado. En ese momento habrá que revisar las condenas y dar traslado a las partes para que informen y aplicar la ley vigente. Y eso corresponde al tribunal de Manuel Marchena, que será el ponente.

La Fiscalía del Supremo fue rotunda durante todo el juicio y desde el primer minuto hasta el último acusó de rebelión. Y la condena fue por sedición, delito que desaparece, y malversación, delito que se reduce. La querella y la acusación se iniciaron con el fallecido José Manuel Maza y Julián Sánchez Melgar como Fiscales Generales. Y después la Fiscalía pasó a manos de la exministra de Justicia del PSOE, Dolores Delgado, y actualmente está en mano del que fuera su número dos, Álvaro García Ortiz. Pero los fiscales que tendrán que informar son los que estuvieron en el juicio, que no se movieron de sus tesis.