Pakistán.- El presidente del PTI pide al Ejército que libere al ex primer ministro Jan como gesto de concordia

Da hasta la medianoche a la comisión electoral del país para que publique los resultados definitivos de los comicios

Gohar Alí Jan, el presidente del principal partido de oposición de Pakistán, el Movimiento por la Justicia de Pakistán o PTI ha pedido al Ejército del país que libere a todos los "presos políticos" de la formación, comenzando por su líder indiscutible, el ex primer ministro Imran Jan, como gesto de concordia en respuesta a la declaración del sábado de los militares sobre la necesidad de imponer un "toque curativo" al país.

"Este 'toque curativo' implica que no deberían existir presos políticos en este país", ha declarado el presidente del PTI en respuesta a la declaración formulada ayer por el jefe del Ejército, el general Asim Munir, quien llamó a la unidad nacional tras unas difíciles elecciones en medio de un ambiente de violencia y tensión política.

Los resultados prácticamente definitivos de los comicios auguran un escenario muy complejo. Los candidatos independientes, la mayoría afines al PTI se han hecho con la mayor cantidad de escaños de la Asamblea Nacional, aproximadamente un centenar. Sin embargo, el segundo partido más votado, la Liga Musulmana de Pakistán - Nawaz (LMP-N) parte con ventaja vistas las negociaciones que lleva emprendiendo desde el sábado con la que será la tercera formación más votada, el Partido del Pueblo Paquistaní (PPP), aunque tampoco alcanzarían los 170 escaños para conseguir la mayoría parlamentaria.

No obstante, el presidente del PTI ha asegurado que su partido ha ganado estas elecciones y que "su mandato debe ser respetado" porque, si ello no sucede, "no hay toque curativo que valga" antes de denunciar que hay al menos medio centenar de escaños que han perdido en circunstancias fraudulentas y sobre las que exige una investigación al respecto.

Asimismo, Jan interpretó la declaración del general Munir a favor de la unidad nacional no como una llamada a un gobierno de concentración sino al respeto dentro de cada partido al mandato que su formación habría conseguido tras estos comicios. "Un gobierno unido significa que todos los partidos deberían respetar las decisiones populares", ha indicado.

El presidente del PTI ha asegurado en este sentido que su partido ha conseguido una mayoría aplastante en la provincia de Jíber Pajtunjua, donde los resultados oficiales le conceden 85 escaños, más de 70 por delante de su gran rival, la LPM-N que lidera la némesis de Imran Jan, el ex primer ministro Nawaz Sharif, y que "está cerca de la victoria casi total en Punyab", aunque allí los resultados le colocan a 21 escaños de distancia de la Liga, que ha recabado 137 asientos.

Aunque el político se ha declarado consciente de las dificultades de la jornada de votación, también ha comentado que el pueblo está exasperado ante la falta de resultados definitivos y ha dado de plazo a la Comisión Electoral hasta esta próxima medianoche, hora local, para que los divulgue de una vez o de lo contrario ordenará "una serie de protestas pacíficas" para que los publiquen.

Finalmente, el presidente del PTI, también abogado del ex primer ministro, ha estimado que una vez declarada la victoria de su partido, si ello sucede, iniciará una nueva serie de apelaciones ante el Supremo de Pakistán para que su cliente -- ahora mismo condenado a más de 20 años de cárcel por dos casos de abuso de poder y un tercero por violar las leyes matrimoniales -- salga de prisión. "Creo que estas condenas serán retiradas y podrá salir pronto de allí", ha manifestado Gohar.