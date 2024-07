Page avisa que el acuerdo con ERC "no le vincula" y confía en que el PSOE "no lo tolere"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha avisado de que el acuerdo al que ha llegado el PSC con ERC para la investidura de Salvador Illa, "no le vincula", y confía en que su partido, el PSOE, "no lo tolere".

En una declaración institucional en la sede de la Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, García-Page -que ha resaltado en varias ocasiones que no ha visto el documento y que solo conoce lo que ha dicho ERC- ha alertado de que el planteamiento de los independentistas catalanes "no tiene posibilidad ninguna de prosperar en el Congreso".

"No va a salir adelante, que no se engañe nadie", ha aseverado el presidente castellanomanchego, que ha considerado que su aprobación sería dar "una patada el puzle constitucional para volver a empezar", y por ello ha argumentado que no lo puede apoyar y ha confiado "sinceramente" en que su partido "no lo tolere".

Asimismo, ha advertido de que como socialista solo le vinculan los documentos aprobados en los congresos del partido y en los programas electorales, que es "lo contrario de lo anunciado por ERC".

"Puigdemont vendrá y dirá 'Ya estoy aquí'. Pero yo les puedo decir que 'Hasta aquí'", ha remarcado Page que, ante las posibles críticas a su planteamiento y de que le digan que si es "facha o de derechas", ha afirmado que si piensan que le ofenden, "se están equivocando" y ha añadido: "Algunos dirán que ya están los de siempre, Page, Lambán, y se creen que insultan, pero me alegra de ser el de siempre".

García-Page, que se ha mostrado partidario de que el socialista Salvador Illa sea el president de la Generalitat, porque "sería bueno para España", además de para Cataluña, ha calificado de "obsceno y bochornoso" el planteamiento de financiación singular para Cataluña planteado por ERC, porque supone "la ruptura de la igualdad", algo que a su juicio es "grosero".