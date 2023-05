Page apremia a dirigentes de Vox C-LM a pronunciarse tras las palabras de Abascal sobre el trasvase

El candidato del PSOE a la Presidencia de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha confiado este miércoles en que todos los dirigentes de Vox que se presentan a las elecciones en la Comunidad Autónoma reaccionen a las palabras del líder nacional del partido "más extremista de España", Santiago Abascal, que ha defendido el apoyo de su formación a los trasvases avisando de que quien se oponga a esta política del agua "no tiene cabida en Vox".

En un acto en el Centro Social Polivalente de Cabanillas del Campo (Guadalajara), junto con el alcalde y candidato a la reelección, José García, García-Page ha asumido que Vox tiene derecho a opinar lo que quiera --"hasta prefiero que vayan de cara"--, pero ha aseverado que le gustaría saber cuántos dirigentes e incluso el candidato de la región "están de acuerdo con su jefe Abascal" con que para ser de ese partido "hay que ser trasvasista".

"Hay un choque de interese evidentes", ha indicado el socialista, que puede entender que pidan que todo el agua "sea como una enorme cañería, que circule por España" pero "no se trata de eso, se trata de si para ser de Vox hay que asumir que Castilla-La Mancha no pueda crecer y se tenga que fastidiar y poder beneficiar a todos los territorios", en lo que ha calificado como "un problema de justicia con nosotros".

Una decisión que podría llegar a entender, ha opinado Emiliano García-Page, "si hubiera agua en abundancia" y "no hubiera un problema de escasez", pero "no hay agua para todos".

Quieren un Plan Hidrológico Nacional pero el Plan Hidrológico Nacional es la suma de los planes hidrológicos de cada río, ha reseñado, recordando que "ya se han opuesto al del Tajo", y afirmando que cada vez que en la derecha hablan de este asunto están "defendiendo el Plan Hidrológico Nacional de Aznar, es decir, el Ebro todo para el Levante y el Tajo para el Mediterráneo".

"Que no engañen a la gente, pueden defender lo que quieran, incluso que Castilla-La Mancha se quede sin agua, es legítimo que lo defiendan, pero que lo digan, porque lo que vale en las elecciones es hablar claro y retratarse cada uno. No se puede decir que se defiende a esta tierra, a sus agricultores y sus regantes y asumir por doctrina, fanáticamente, que el agua en vez de estar aquí se tiene que ir por una tubería al Mediterráneo".

ANIVERSARIO DE LA LEY DE PROTECCIÓN

De otro lado, ha referido que hoy cumple cinco años la Ley de protección y apoyo garantizado para personas con discapacidad en Castilla-La Mancha, la norma que "con más alma" puede hacer un gobierno, de la que ya se han beneficiado "más de cien chicos", que "están a salvo y seguros".

Igualmente, ha recordado que este miércoles también entran en marcha los dos proyectos piloto del transporte sensible a la demanda en la Sierra Norte de Guadalajara, que benefician a 80 municipios y a una población aproximada de 13.000 personas.

"Eso es estar a lo que hay que estar", ha destacado el socialista, que ha confesado que "esta campaña está siendo muy útil". "No sé lo que pasará el domingo, creo que vamos a ganar", seguro de que "la campaña la hemos ganado ya" porque su opción tiene "más propuestas que todos los demás partidos juntos, propuestas reales" y no "filfas".

Del alcalde ha valorado que haya podido "aguantar y aguantar bien" durante una crisis "dura" y que Cabanillas, que podría haber sido una ciudad "puro dormitorio", ha conseguido tener "alma" gracias a los alcaldes del PSOE, que están "limpios de polvo y paja" teniendo en cuenta que están, en el que para algunos corruptos es "este corredor de tentaciones".

García ha citado, entre sus objetivos, un cheque de guardería, el espacio cultural y deportivo y culminar el Centro de Seguridad y la piscina cubierta, y ha pedido el apoyo a su opción "para alejarnos de los extremismos".

"Cabanillas se merece a José como alcalde", ha apuntado de su lado el secretario provincial del PSOE, Pablo Bellido, que no ha dejado pasar la oportunidad de arremeter contra Vox, que ha apuntado que no se puede ser de esa formación si no se está en contra del trasvase Tajo-Segura, ni estar "con Guadalajara" si se apuesta por ello.