Pablo Iglesias pierde el aforamiento: ¿podría ser imputado?

Hay una norma no escrita por la que jueces y fiscales no interfieren en campaña electoral con sus decisiones en causas que afectan a partidos políticos. Una Filosofía de no injerencia, que algunos jueces y fiscales no entienden, manifiestan a COPE fuentes jurídicas. No entienden que los tiempos de la Justicia estén condicionados por el curso del debate político. “Al revés no ocurre”, señalan, y hacen referencia a la reforma express del CGPJ para limitar sus funciones.

Esta norma no escrita puede evitar la visita de Pablo Iglesias a la Audiencia Nacional por el caso Dina, una pieza del caso Villarejo, el robo de la tarjeta del móvil de la que fuera su asesora. Dina Bousselham, y cuyos datos fueron publicados en varios medios de comunicación. El juez García Castellón encontró motivos, encontró indicios razonables, para investigar al líder morado, que, en un principio, se presentó en la causa como perjudicado, y, poco después, el juez le retiró esa condición. Consideró que su denuncia tenía una finalidad estrictamente de oportunidad política para conseguir rédito electoral, y utilizó este asunto de forma fraudulenta. García Castellón veía delitos de revelación de secretos, daños informáticos y denuncia falsa. No podía investigar a Iglesias porque era aforado por su condición de Vicepresidente del Gobierno y envió el caso al Tribunal Supremo.

Pero el Supremo rechazó abrir causa contra Iglesias y devolvió el caso al juez García Castellón para que agotase la investigación. Decisión compartida con la Fiscalía, que apreció indicios de delitos de daños informáticos y revelación de secretos pero descartó la denuncia falsa. Entre las diligencias a practicar se encuentra la pericial sobre los daños de la tarjeta, diligencia que ordenó el juez en febrero, y la necesaria declaración de Dina Bousselham para que diga si acusa o no a Pablo Iglesias. Sin acusación no habrá imputación. Hasta que no estén practicadas todas las diligencias el juez no podrá llamar a declarar a Iglesias.



Tras abandonar el Congreso de los Diputados y el Gobierno y hasta que tome posesión del escaño autonómico Pablo Iglesias se queda en tierra de nadie. Si consigue escaño estará aforado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.