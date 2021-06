Pablo Iglesias se borra de Vistalegre IV de Podemos para no tutelar liderazgos

El exvicepresidente segundo del Gobierno Pablo Iglesias no acudirá a la Asamblea Ciudadana de Podemos de este fin de semana, conocida como Vistalegre IV, en la que los militantes deben ratificar a la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, como líder del partido, porque "su voluntad es no tutelar la nueva etapa" de la formación morada.

Así lo ha confirmado el portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, en una entrevista en Radiocable, en la que ha explicado que la intención de Iglesias es que esos nuevos liderazgos "a los que él ha dado paso con mucha generosidad y mucha inteligencia política" se asuman.

Echenique ha insistido que Iglesias es "distinto" a los líderes políticos de otros partidos políticos "y desde esa voluntad no quiere asumir un protagonismo que corresponde a los nuevos liderazgos". Desde el pasado 4 de mayo, día en el que renunció a todos sus cargos en el partido tras el resultado electoral en la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias no ha participado en ningún acto y no ha tenido presencia pública ni siquiera en sus redes sociales.

Tampoco acudirá presencialmente, por tanto, a la cuarta Asamblea Ciudadana de Podemos, que se celebrará en el Auditorio Paco de Lucía de Alcorcón los días 12 y 13 de junio, día en el que se conocerán los resultados que colocarán a Belarra y a su equipo, en el que también está Pablo Echenique, en la dirección de la formación morada.

Desde el pasado domingo y hasta el sábado 12 de junio, casi 139.000 inscritos en Podemos están convocados a una votación telemática para elegir al sustituto de Pablo Iglesias en la Secretaria General del partido, con pocas o casi ninguna duda de que su sucesora será Belarra.

Con ello, Podemos inaugurará un nuevo ciclo alejado del fuerte liderazgo que ejercía Pablo Iglesias y con la intención, según ha afirmado la propia Belarra, de "construir un Podemos más colectivo, horizontal y desde abajo; permeable a los movimientos sociales" para lograr llevar a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a la Presidencia del Gobierno. Preguntado por el desgaste del partido, Echenique ha considerado que hay muchas posibilidades de revitalizar los proyectos si bien eso dependerá de sus "aciertos". A juicio del portavoz parlamentario, hay elementos que permiten ser optimistas para crecer en la nueva etapa pero hay que ser "muy inteligentes y audaces".