Pablo Iglesias, en 2015: "Si en mi país la mayoría no cobra más de 1.000 euros, yo no puedo ganar 4.000"

La hemeroteca no miente y en los últimos tiempos ha puesto contra las cuerdas a muchos políticos a los que ha puesto cara a cara con sus contradicciones.

En las últimas horas conocíamos que el exvicepresidente segundo del Gobierno y candidato por Unidas Podemos a las elecciones madrileñas del 4 de mayo, Pablo Iglesias, no perdía el tiempo y solicitaba la indemnización por haber sido miembro del Ejecutivo durante 14 meses, lo que sumaría a su cuenta 5.300 euros mensuales, el80% del salario que cobraba cuando era miembro del Ejecutivo.

Como tal, los exmiembros del Ejecutivo pueden recibir esta pensión durante un periodo igual al tiempo durante el que desempeñaron su cargo. No obstante Iglesias podría cobrarla solo durante un mes, pues ya ha manifestado que su compromiso es tomar posesión como diputado en Madrid. Y es que desde 2012, esta ayuda es incompatible con cualquier retribución que se adquiera a través de una actividad pública o privada, incluso con una ayuda por jubilación.

Los sondeos realizados hasta la fecha revelan que Unidas Podemos estará presente en la Asamblea de Madrid. "A estos efectos, se considera también actividad en el sector público la desarrollada por los miembros electivos de las Cortes Generales, de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas y de las entidades locales, por los altos cargos y restante personal de los órganos constitucionales y de todas las Administraciones Públicas, incluida la Administración de Justicia", expone la ley.

DERECHO VS PRINCIPIOS

Una cuantiosa retribución a la que tiene derecho pero que llama la atención porque contradice los principios de los que ha hecho gala en los últimos años, tal y como ha manifestado públicamente.

En una entrevista en el programa 'Salvados' en 2015, un año después de ser elegido secretario general de Podemos, Pablo Iglesias se mostraba muy vehemente -en un cara a cara con Albert Rivera- al opinar sobre los sueldos de los cargos públicos. "Que un eurodiputado se pueda meter 6.500 euros al mes en la cuenta, cuando la mayor parte de los ciudadanos de su país no llega a los 1.000, me parece una barbaridad", señalaba entonces el líder morado.

"Een términos absolutos 3.500 euros no me parece una barbaridad, pero si la mayor parte de mis ciudadanos están cobrando 1.000, nosotros tenemos que ser un ejemplo. Es verdad que eso no soluciona los problemas, pero eso es una actitud, una manera de decir mientras en mi país la mayor parte de la gente no se puede ir de vacaciones y no cobra más de 1.000 euros yo no puedo cobrar 4.000", opinaba entonces.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Pese a sus declaraciones, este viernes Pablo Iglesias defendía la indemnización frente a los que "no aceptan" que los 'morados' estén en el Ejecutivo. "Creo que todo el mundo tiene que entender que cuando hay ministros de Unidas Podemos, van en los mismos coches que los del PP y el PSOE, tienen la misma protección y cobran los mismos salarios, aunque nosotros donemos una parte, que eso no lo hacen los demás", ha señalado Iglesias en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press.

En esta línea, el líder de la formación morada ha instado a los que piensan que los dirigentes de Podemos no tienen "derecho a lo mismo que el resto" a que empiecen a acostumbrarse. "A muchos les cuesta entender que hay un Gobierno con una vicepresidenta y ministros de UP y no lo aceptan", ha insistido.

Preguntado sobre si sus electores entenderán que perciba este emolumento, Iglesias ha asegurado que los votantes "entienden que determinadas cosas no generan una pregunta si es con otro partido". "Si es con Unidas Podemos, es objeto de atención informativa", ha criticado.