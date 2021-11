Pablo Casado advierte al Gobierno: “Son unos Presupuestos ruinosos”

El debate de totalidad de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022 ha reanudado su sesión de este miércoles en el Pleno del Congreso poco después de las tres de la tarde con la intervención del presidente del Partido Popular, Pablo Casado y, esta vez, con la ausencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la bancada azul del hemiciclo.

El líder de los populares ha comenzado su intervención recordando lo que decía Sánchez cuando lideraba la oposición y echaba en cara a Rajoy que no subiese a la tribuna a defender las cuentas públicas, sino que lo hiciese el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. “Entiendo que Sánchez no quiera defender sus PGE ni asistir al debate porque es un Presupuesto que nace muerto y que no se cree nadie”, ha espetado Casado.

“Una vez más tendrá que venir el PP a arreglar la ruina que ha dejado un gobierno socialista”.

Casado, que ha rebatido durante más de 30 minutos las cuentas presentadas por el Gobierno de coalición, ha remarcado que el Gobierno está “a tiempo de retirar” unos Presupuestos que son “una tomadura de pelo”, porque si no “una vez más tendrá que venir el PP a arreglar la ruina que ha dejado un gobierno socialista”.

Durante su intervención, el presidente del Partido Popular ha apuntado también que “los Presupuestos Generales del Estado van en contra de lo que hacen todos los socios europeos”, y que “son radicales porque los ha pactado con comunistas, Bildu y ERC”.

Pablo Casado, del mismo modo, ha sostenido que “son unos PGE ruinosos”, y que mientras “el resto de países baja gastos e impuestos, como cualquiera cuando le dejan dinero, ustedes suben el despilfarro de gasto público y los impuestos, empobreciendo a los españoles como siempre hace el PSOE”.

“Somos los peores en la recuperación”

En su discurso, el líder de la oposición también ha querido responder a la ministra de Hacienda después de que esta recalcara durante su defensa de los PGE que con estas cuentas la economía de España “se situará entre las más pujantes de las economías desarrolladas”. Casado, al respecto, ha denunciado que “somos los peores en la recuperación, de todo el mundo desarrollado, porque hay un mal Gobierno que no hace lo que tiene que hacer”. A renglón seguido, ha aludido al problema de abastecimiento gasista “por la incompetencia de este Gobierno”, el “sectarismo” y la “cerrazón ideológica”.

Del mismo modo, el líder de los populares ha querido analizar los problemas de inflación y energía, sobre lo que ha destacado que “tenemos un problema de abastecimiento por la incompetencia y la cerrazón ideológica del Gobierno”. “Desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno, cada español debe 5.300 euros más. Es lo que hacen siempre, cebar la máquina electoral y ya lo pagará el que venga detrás”, ha señalado.

El jefe de la oposición ha subrayado que la Unión Europea pide a España reformas para que sea un país “solvente” y no que “una vez más tengamos que acudir a la ayuda y ser un problema” para los demás socios europeos.

Por último, Casado ha preguntado al presidente del Gobierno, “¿por qué no publican el acuerdo del Gobierno de España con la Comisión Europea para saber la condicionalidad de la recepción de fondos?”. Sobre esto, le ha advertido que “si no lo hacen público esta semana, iremos al Parlamento europeo y a la Comisión Europea a exigir que se publique y lo haremos público para todos los españoles”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

“No van a poder mantener estas dos caras, Sánchez en Bruselas dice que va a hacer reformas en una dirección y aquí en otra”.???? Pablo Casado #PGE2022#LaAlternativaEsPPpic.twitter.com/8b2L8tR2d4 — Partido Popular (@populares) November 3, 2021