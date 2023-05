Oviedo.- Podemos presenta un decálogo de propuestas sobre bienestar animal

La candidata de Podemos a la Alcaldía de Oviedo, Belén Suárez Prieto, ha presentado este domingo un decálogo de propuestas sobre bienestar animal, defendiendo entre otras la gestión del albergue de animales a través de protectoras.

En una nota de prensa tras visitar este equipamiento municipal, Suárez ha defendido el "sacrificio 0" y potenciar las adopciones responsables y el voluntariado.

La candidata ha recordado la situación de "grave riesgo" que pasó el albergue en este mandato por la anterior empresa gestora y las sucesivas polémicas generadas. Ahora, ha dicho, la gestión "ha mejorado notablemente desde que se ocupan entidades protectoras de animales sin ánimo de lucro".

"Creemos que el actual equipo de gobierno, al que no le interesó nunca la participación ciudadana, no solo no potenció el trabajo del voluntariado sino que con su pasotismo hizo que mermara notablemente el número de personas participantes en las acciones de voluntariado con el Albergue", ha lamentado.

Por ello, Podemos trabajará para "volver a incentivar y promocionar esta encomiable y necesaria labor ciudadana".

En concreto, el decálogo plantea la elaboración de Ordenanza de Protección animal para Oviedo; la mejora y creación de más parques caninos vallados para el libre esparcimiento de los perros en zonas urbanas; la creación de más espacios verdes, arbolado y huertos comunitarios para los barrios; la colocación de dispensadores en la vía pública de bolsas para recoger deposiciones de los perros y con ello, fomentar la tenencia responsable y la salubridad; no utilización de pesticidas ni abonos químicos ni glifosatos en Parques y Jardines ni tintes en fuentes ornamentales que pueden perjudicar a la fauna urbana; plan municipal de gestión ética de perros errantes en zonas rurales; albergue municipal con compromiso de sacrificio cero; charlas y talleres de sensibilización social de la protección de los animales; garantía de servicio público municipal de asistencia y rescate de animales heridos, abandonados o en situación de desamparo; plan municipal de cumplimiento efectivo de la nueva Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales que entrará en vigor en marzo de 2023.