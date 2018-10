El "otro CIS" del PP

El el PP siguen escociendo e indignando a partes iguales los resultados de la encuesta del CIS que colocan a su partido como tercera fuerza política en España, y que pintan a su presidente, Pablo Casado, como un líder radical que es el culpable de gran parte de la crispación que se vive en España (bastante por delante, por ejemplo, de Torra o Puigdemont).

Los populares consideran que llueve sobre mojado, y que el Ejecutivo ha hecho del CIS un instrumento más para su causa. En la calle Génova han analizando el sondeo, han eliminado lo que llaman los filtros Tezanos, y han llegado a resultados muy diferentes.

El PSOE ganaría las elecciones, sí, pero con un 24,6 por ciento de los votos, no con el 31,6 que le atribuye de manera oficial la encuesta; y el PP sería la segunda fuerza política con el 24,2 por ciento, es decir, a solo cuatro décimas del partido del Gobierno (y no, a casi 14 puntos). Ciudadanos obtendría un 22,2 y Podemos un 18,7.

Con estos resultados Pablo Casado tiraba hoy de ironía desde Córdoba y aseguraba que el Gobierno tiene “cistitis”, que no supone otra cosa que acabar con el prestigio del Centro de Investigaciones Sociológicas”, llamado ya “Centro de Investigaciones Socialistas” por el portavoz en el Senado, Ignacio Cosidó. Por eso los populares han pedido ya la comparecencia en la Cámara Alta del presidente del organismo, José Félix Tezanos, y de la vicepresidenta Carmen Calvo, para que expliquen por qué lo han convertido “en una verdadera máquina de manipulación y propaganda”.

Para los populares la prueba del algodón de que la encuesta es falsa es que, si no, repiten una y otra vez, Pedro Sánchez no esperaría más y convocaría elecciones. Y es que, aseguran, en el fondo sabe que las cuentas no le salen, y que, si se celebraran unas generales, perdería el Gobierno.