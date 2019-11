Otegi no ve "la puerta abierta" a un acuerdo para facilitar un gobierno del PSOE-Podemos

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha asegurado este miércoles que en este momento no ve "la puerta abierta" a un acuerdo para facilitar un gobierno del PSOE y Unidas Podemos, a quienes corresponde "abrirla" con un programa de "democratización".

Otegi ha opinado sobre el preacuerdo suscrito por el PSOE y Unidas Podemos para un gobierno de coalición en una rueda de prensa en su sede de San Sebastián, donde no se ha pronunciado sobre si los cinco diputados de EH Bildu apoyarán, con el sí o la abstención, la investidura de este nuevo ejecutivo de izquierdas.

Ha aclarado que coordinarán su posición con los independentistas catalanes y ha señalado que ERC, de momento, está por el "no", al tiempo que ha criticado que el acuerdo hable de "problema de convivencia" para describir la situación de Cataluña, lo que constituye, a su juicio, un diagnóstico erróneo.

"No hay un problema de convivencia en Cataluña, hay un problema político, como en Euskal Herria, que se resuelve a través el ejercicio democrático del derecho de autodeterminación", ha opinado Otegi, quien ha añadido que no sirve de mucho "hablar de diálogo", como hace el texto, "sin hacer un diagnóstico correcto".

A su juicio, las dos fuerzas tienen que optar por "dar una mano de chapa y pintura al régimen del 78" o "abordar una agenda democratizadora en profundidad" y, en función de cuál sea su elección, EH Bildu adoptará su decisión.

�� La pelota está en el tejado de Sánchez e Iglesias.



⁉️ «¿Quieren dar una capa de chapa y pintura al régimen del 78 o poner en marcha una agenda democratizadora?».



�� Si se abre una oportunidad, actuaremos con responsabilidad y estaremos ahí. Si no, nos tendrán enfrente. pic.twitter.com/pmtl5cb0VI — EH Bildu (@ehbildu) 13 de noviembre de 2019

Ha recordado que Unidas Podemos defiende un modelo confederal, se ha manifestado en contra de la dispersión de los presos de ETA y a favor del derecho de autodeterminación. "Habrá que ver si este gobierno defiende eso", ha agregado.

El coordinador de EH Bildu ha explicado que la posibilidad de coincidir en un voto negativo con el PP, Vox y Ciudadanos y abocar al país a unas nuevas elecciones que podrían fortalecer a la derecha no influirá en su decisión.

"Ese truco ya no va a funcionar, lo de 'virgencita, que me quede como estoy" ya no va a funcionar", ha indicado Otegi, quien ha añadido que quienes han fortalecido a la extrema derecha "son los que irresponsablemente nos han llevado a estas elecciones".

"No es el independentismo el que fortalece a la extrema derecha, es una cultura política. O se aborda la agenda democratizadora o se seguirá fortaleciendo a la extrema derecha", ha añadido el dirigente abertzale, que ha incluido al PP, partido del que ha dicho que "piensa lo mismo que Vox, pero no se atreve a decirlo".