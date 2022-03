La OTAN, de espaldas a la Historia: "Se puede considerar a Melilla una ciudad castellana desde 1497"

Ceuta y Melilla. Dos ciudades autónomas españolas que siempre han estado bajo la amenaza de Marruecos y que no pueden disfrutar de la protección de la OTAN. Lo estamos viendo con Ucrania, después de que Rusia haya decidido invadir el país, que al no formar parte ni de la OTAN ni de la Unión Europea, no puede disfrutar de su protección. Todas las miradas están ahora puestas en la ciudad autónoma de Melilla, donde este miércoles unos 2.500 inmigrantes han intentado entrar por la fuerza en Melilla, de los que 491 lo han conseguido. No es la primera vez que hemos podido ver una situación de estas características.

La última de ellas y más importante fue en mayor de 2021, cuando entre 8.000 y 10.000 inmigrantes marroquíes y subsaharianos consiguieron saltar la valla de Ceuta. La OTAN no pudo hacer nada ni tampoco actuar porque ninguna de las dos ciudades autónomas están bajo su protección, a diferencia de lo que sí España. Hace tan solo unos días, el Senado rechazó incluir a Ceuta y Melilla en la OTAN, como pidió Vox, porque el tratado de Washington no lo permitía.

La realidad es que "históricamente no hay ningún tipo de argumento que pueda proponer Marruecos para una unión histórica de Ceuta y Melilla a su territorio". Así de contundente ha sido el profesor de Historia Contemporánea de la Universidad CEU San Pablo, José Luis Orella, a COPE. "Si quieren que la sociedad española se sienta integrada en la OTAN, tienen que hacer una reforma que las integren porque la gente va a tener claramente una posición de separarse de una Alianza que no protege nuestros intereses", ha asegurado.

Esto hemos podido verlo con la llegada masiva de inmigrantes o los intentos de salto de las vallas en varias ocasiones. "La OTAN no tiene por qué actuar porque no forman parte de los países señalados como protección de la OTAN", ha apuntado el profesor de Historia. Además, ha agregado: "Marruecos, como país aliado de Estados Unidos que utiliza armamento estadounidense, nos podrían prohibir a nosotros el uso de armamento americano en contra de Marruecos". No obstante, ha querido dejar claro que ambas ciudades forman parte de España antes de que Marruecos se convirtiera en un país independiente.

Marruecos, un "reino unificado" desde 1666, posterior a la adhesión de Ceuta y Melilla a España

El profesor de Historia ha recordado que ambas ciudades autónomas están incorporadas en España "como un territorio plenamente metropolitano", recordando así que "no son administraciones especiales de ningún tipo". Ceuta forma parte de España desde el año 1580. Anteriormente, desde 1415, Ceuta había sido portuguesa. "Esa breve intersección que tiene la historia Portugal con España durante 60 años", desde 1580 hasta 1640, momento en el que se secesiona de España y recupera su independencia, "Ceuta decide voluntariamente mantenerse dentro".

En el caso de Melilla, se la puede considerar una ciudad castellana desde el año 1497, cuando Pedro de Estopiñán "manda una expedición e incorpora esa plaza porque era refugio de piratas". Por lo tanto, desde dicho año "Melilla forma parte también de los destinos de España".

Llegados a este punto: ¿qué ocurre con Marruecos? Si volvemos atrás en la historia, el país colindante con las dos ciudades autónomas podría considerarse una "entidad uniformada" bajo la dinastía alauí que actualmente gobierna en el país, desde el año 1666. "Los destinos de Marruecos más o menos como un reino unificado equivalente a lo que serían los Reyes Católicos para España serían desde 1666", ha asegurado el profesor de Historia. Por ello, y tal y como hemos podido ver con el paso de los años, tanto Ceuta como Melilla "ya estaban ligadas a España por esas fechas", ha subrayado. "Forman parte del Gobierno de España con su plenitud de naturaleza", ha agregado Orella.