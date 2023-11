O.Próximo.-El Ejército israelí alerta de que "responderá a cualquier intento de dañar a sus tropas" a pesar de la tregua

El Ejército de Israel ha alertado este viernes de que "responderá a cualquier intento de dañar a sus tropas" a pesar de la tregua temporal que ha entrado en vigor esta mañana tras un acuerdo con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y que implica el cese de los bombardeos y combates en la Franja de Gaza.

Las fuerzas israelíes han matizado así que se trata de un "alto el fuego y no del final de la guerra", al tiempo que han reafirmado que "la seguridad de las tropas es la principal prioridad", según informaciones recogidas por el diario 'The Times of Israel'.

Un alto cargo de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) ha afirmado que "mientras dure la tregua, se preparan para la reanudación de los enfrentamientos" en la zona. Además, ha indicado que han destruido varios túneles "expuestos bajo el complejo hospitalario de Al Shifa", donde ha dado por concluidas sus operaciones.

En este sentido, ha indicado que "los logros tras sus operaciones han logrado presionar a Hamás y sus líderes", algo "necesario para crear las condiciones que permiten poner en marcha el plan de liberación de los rehenes" tomados por el grupo palestino armado durante los ataques del 7 de octubre.

"Utilizaremos este tiempo para preparar y planificar operaciones que pondremos en marcha justo cuando termine la tregua. Estamos preparados para seguir atacando con toda nuestra fortaleza inmediatamente después", ha afirmado antes de volver a pedir a la población gazatí que eviten abandonar el sur para dirigirse al norte de Gaza.