O.Próximo.- Israel necesita 10.000 nuevos reclutas para su Ejército

El ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, ha afirmado este lunes ante la Knesset o Parlamento de Israel que las Fuerzas Armadas necesitan 10.000 nuevos reclutas, de los cuales solo estarían garantizados 3.000 gracias a la decisión del Tribunal Supremo de retirar la exención del servicio militar a la población ultraortodoxa.

Gallant ha explicado en sesión a puerta cerrada ante la Comisión de Asuntos Exteriores y Defensa que sería mejor gestionar el alistamiento de los ultraortodoxos mediante decreto gubernamental y no con una ley tramitada en el Parlamento, según recoge el diario 'The Times of Israel'.

Además ha explicado que habían logrado un acuerdo con los ultraotodoxos para incrementar un 5 por ciento anual la cuota de alistamiento hasta alcanzar el 50 por ciento de los candidatos dentro de cinco años, pero los desacuerdos sobre el formato de la normativa han impedido cerrar el pacto.

Finalmente el Tribunal Supremo dictaminó la semana pasada el levantamiento de la exención y puso fin a un proceso que ha provocado importantes tensiones dentro de Israel. Tras la decisión, la Fiscalía ordenó a las Fuerzas Armadas convocar de inmediato a 3.000 ultraortodoxos.