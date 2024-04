O.Próximo.- La aviación israelí intercepta un dron dirigido a Israel "desde el este"

El Ejército de Israel ha confirmado la intercepción de un dron dirigido contra territorio israelí procedente "del este" durante la madrugada de este lunes y sin que haya causado alguna amenaza o daño alguno, todo ello unas horas después de una acción similar contra un "objeto sospechoso" proveniente del mar Rojo.

"Durante la noche, aviones de combate de la Fuerza Aérea han interceptado con éxito un vehículo no tripulado que se dirigía a territorio israelí desde el este. El vehículo estaba siendo vigilado por fuerzas de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), no suponía una amenaza y no se activó ninguna alerta. No se produjeron víctimas ni daños", ha informado el Ejército israelí en su cuenta de la red social X, antes Twitter.

Cabe destacar que tanto en Siria como en Irak hay presencia de milicias proiraníes y que anteriormente ya han realizado ataques contra territorio israelí, aunque ningún grupo ha reclamado el ataque por el momento.

Tras el ataque del sábado por la noche, Irán ha asegurado que su respuesta al bombardeo israelí contra el Consulado iraní en Damasco había finalizado y que solo volvería a realizar acciones contra Israel en caso de una respuesta de las FDI, algo que aún no se ha producido a pesar de que Israel ha prometido hacerlo.