"Operación Marlaska": repatriación de menores a Marruecos

Durante la jornada de hoy, el Gobierno ha paralizado los retornos de menores de edad a Marruecos. Desde el Ministerio de Interior, subrayan que las instituciones implicadas en el retorno de menores "obedecen y acatan" su paralización durante tres días y cree que la decisión judicial obedece a una "discusión técnico jurídica" sobre cómo aplicar el convenio con Marruecos de 2007 para devolver a los niños que entran solos a España.



Así lo ha explicado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en RNE quien ha vuelto a defender el "retorno asistido" a Marruecos de menores llegados a Ceuta en mayo y cuyo regreso a su ámbito familiar, social y cultural sea "la respuesta más óptima para garantizar su interés superior" y "siempre en beneficio del menor".



En este interés máximo hacia la infancia ha enmarcado el ministro el acuerdo que en 2007 firmaron España y Marruecos para solventar la situación de menores que salían no acompañados de ese país y "a los que había que devolver a su entorno, a su familia, siempre y cuando no existiera ningún riesgo para su integridad".



Por eso, tras reiterar que "como no puede ser de otra manera, respetan, obedecen y acatan" la decisión de un juzgado de Ceuta de paralizar cautelarmente durante 72 horas estos retornos de menores, Marlaska ha explicado que darán traslado de sus alegaciones a todas las instituciones implicadas y con las que su departamento mantiene una "coordinación óptima y muy razonable".

La gran "chapuza" del Gobierno

Preguntado por si cree que se ha cometido algún error, el ministro ha pedido esperar a las alegaciones de las administraciones tras paralizar los tribunales el procedimiento de retorno de 15 menores al día.

También ha dicho que "no le consta" que la vicepresidenta Yolanda Díaz se quejara ante el presidente Pedro Sánchez, así como que, pese a las quejas por sendas cartas de Ione Belarra, titular de Derechos Sociales, la "comunicación es constante" entre todas los equipos del Ejecutivo en torno a un "operativo que se conocía adecuadamente por todos".

En este sentido, ha recordado que "todas las cuestiones interdepartamentales se documentan" por diferentes vías, citando entre ellas los email o las cartas.

Rafael Escudero, directo general de la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado ha hablado en 'La Linterna' y ha sido claro y conciso con el comportamiento por parte del Gobierno y ha catalogado de "chapuza" la actuación de Marlaska.

Según él, la clave reside en que Marlaska ha actuado como un juez pese a su cargo de ministro. Según él, el Gobierno se ha saltado la ley. El recurso ha salido adelante porque se considera que los en el traslado no hay ningún tipo de interés en el menor.

El ministro del Interior, también ha apelado a las palabras de este mismo martes en rueda de prensa del presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, para sostener la validez de aplicar el procedimiento de retorno de menores no acompañados a través del acuerdo bilateral de 2007 con Rabat.