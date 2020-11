La ONU celebra la reforma que evita que los niños migrantes en México sean ubicados en centros de acogida

Cinco entidades de Naciones Unidas han aplaudido este jueves la entrada en vigor de la reforma legislativa que evita que los niños migrantes en México ya no sean ubicados en centros de acogida como un "avance histórico" en materia de Derechos Humanos en favor de la niñez y adolescencia migrante, solicitante de asilo y refugiada.

La reforma en cuestión abre el camino a otras opciones para estos menores, como su acomodo en familias de acogida o casas para migrantes o solicitantes de asilo. Así, se les brinda un espacio más abierto y libre y, durante su estancia en el país, pueden recibir educación y participar en actividades deportivas o culturales.

Según han destacado la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ACNUR, UNICEF, OIM y UNESCO, con la reforma, México da cumplimiento a diversos tratados internacionales y recomendaciones de comités internacionales de Derechos Humanos, al tiempo que implica un "mejor cumplimiento" de los derechos de niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad en el país.

El representante de UNICEF en México, Christian Skoog, ha destacado que se trata de la reforma más importante en esta materia desde 2014, cuando se adoptó la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Skoog ha precisado que los menores no podrán ser detenidos en estaciones migratorias vayan acompañados o no, sino que las instituciones deberán buscar alternativas de cuidado, lo que se traducirá en un mejor trato y en la posibilidad de integrarlos en las comunidades.

"En general, la experiencia que han tenido en sus países de origen es terrible, es un camino muy peligroso, llegan a México y estar encerrados en una estación migratoria es horrible, lo he escuchado de muchos niños que solo quieren salir, quieren regresar de inmediato a su país porque esta situación de encierro en una estación migratoria sin ninguna libertad es horrible, es un trauma", ha lamentado.

PRESUPUESTO

Los representantes en México de las cinco agencias de Naciones Unidas han recalcado la importancia de que se asigne el presupuesto y los recursos humanos y técnicos necesarios y el fortalecimiento de las capacidades requeridas de las instituciones responsables para la efectiva y real implementación de esta reforma.

Asimismo, han reiterado su disposición para apoyar en la inversión necesaria para la implementación de estas reformas legislativas, coordinar acciones con el Gobierno de México y brindar la asesoría y cooperación técnica a fin de asegurar el respeto y la protección de los derechos de todas las niñas, niños y adolescentes migrantes, solicitantes de asilo y refugiados.

"Entrar en el país no es un crimen, es un error administrativo, por eso no estamos hablando de criminales, no han hecho algo serio de ninguna manera, están huyendo de otras condiciones muy difíciles y por eso debemos garantizar una acogida que vele por su bienestar", ha remachado Skoog.

De acuerdo con los datos de UNICEF, desde principios de marzo de 2020, al menos mil niños migrantes no acompañados han sido obligados a retornar desde Estados Unidos a México y a los países del norte de América Central --El Salvador, Guatemala y Honduras--. Durante el mismo período, al menos 447 niños migrantes han sido devueltos de México a Guatemala y Honduras.