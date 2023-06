Olona presenta la lista de Caminando Juntos en Alicante para dar "sentido común" a los "huérfanos de partido"

La candidatura al Congreso la encabeza el ex de Vox Ricardo Morado y para el Senado la lidera la ex de Cs María José Molina

La exdirigente de Vox Macarena Olona ha presentado este lunes la candidatura de su nuevo partido político 'Caminando juntos' por Alicante para las próximas elecciones generales del 23 de julio, una formación que quiere dar "sentido común" y busca captar a las personas "huérfanas de partido".

Así se ha expresado este lunes Olona en declaraciones a los medios de comunicación en Alicante, tras presentar las listas al Congreso y al Senado en la Junta Electoral Provincial.

Olona ha enfatizado que Caminando Juntos busca "intentar aportar el sentido común de la calle" a la política, al tiempo que ha defendido que su formación "no tiene nada que ver ni con Vox, ni con el PP, ni con el PSOE, ni con Podemos".

En la misma línea, ha resaltado que no son "herederos de ninguna formación política", aunque ha añadido que, en su momento, Ciudadanos despertó su "ilusión": "Era una formación nueva que se suponía que venía a hacer frente a la vieja política e hizo bandera de algo que ahora es ADN absoluto de Caminando Juntos, porque hay miles de personas huérfanas de partido al que votar".

"En el ADN de Caminando Juntos está la lucha contra la corrupción y por la regeneración democrática de España, que hace mucha falta, pero con una diferencia, nosotros luchamos contra la corrupción al margen de colores políticos", ha aseverado.

Por ello, ha expresado que espera que su formación se convierta en "la casa de acogida de miles de personas que, al margen de cuál haya sido su vinculación política previa, puedan verse representados en una nueva formación política que tiene muchas diferencias con la vieja y la nueva política".

"Con la desaparición de CS en las próximas elecciones generales, el bipartidismo se ha quedado a solas en esas habitaciones oscuras donde han estado tan cómodos durante los últimos 40 años. Lo que pretendemos es que una fuerza constitucionalista, demócrata, esté presente en el tablero político para garantizar la gobernabilidad del Gobierno de España, que no dependa ni de los extremos que nos han llevado a la absoluta pérdida de la democracia, ni tampoco de fuerzas políticas que tienen en común el odiar a nuestra nación", ha subrayado.

"NINGUNA FORMACIÓN EXTREMA ME REPRESENTA"

Interpelada por las diferencias respecto a Vox, Olona ha insistido en que cuando esa formación dejó de representarla "ideológica y empresarialmente" se marchó. "A mí ninguna formación que sea extrema me representa. Desde un extremo del tablero político no se puede pretender gobernar un país, porque dejas fuera, como mínimo, a la mitad de la población española", ha indicado.

"Nosotros aspiramos a un gobierno con corazón, en el que no haya una España en blanco y negro y, sobre todo, no haya una España excluyente. Las diferencias entenderá que son abismales con la actual deriva de Vox", ha aseverado.

"ABANDERAMOS CAUSAS JUSTAS"

Asimismo, ha destacado que caminan "con el pie izquierdo y con el pie derecho", al tiempo que ha expresado que esto "no significa que quien apoya a Caminando Juntos se empadrone en el centro o en la tibieza, ni muchísimo menos". "Abanderamos causas que son justas y que se han atribuido a la derecha o a la izquierda", ha resaltado.

A este respecto, ha señalado que han mantenido una reunión con representantes de Recortes Cero, a quienes han trasladado su "total apoyo". "El blindaje de las pensiones dignas en la Constitución también está en nuestro ADN", ha afirmado.

Consultada por si CS sería el partido con el que más representado se viese, Olona ha sostenido que "en absoluto", ya que ha defendido que Caminando Juntos surge porque "no hay ninguna formación que le represente". "Si te sientes decepcionado por el partido político al que has venido apoyando, si no hay ninguna formación política que te represente, nosotros estamos como tú", ha expresado a los votantes.

Olona ha celebrado la consecución de 1.200 avales para poder presentar la candidatura en Alicante y ha destacado que Caminando Juntos es "una familia" que lucha y trabaja "espalda con espalda y corazón con corazón". Además, ha apuntado que concretarán su programa en una docena de medidas, que serán el "contrato social" a firmar con la ciudadanía.

La candidatura al Congreso está liderada por Ricardo Morado Fajardo, que fue candidato de Vox a las elecciones autonómicas gallegas en 2020, y que lideró el partido en la provincia de A Coruña; mientras que la número 1 al Senado es María José Molina Martínez, que fue concejala de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Alicante.